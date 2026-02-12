La Junta de Andalucía allana el camino al desarrollo de 160 viviendas junto a La Cañada, en Marbella

Paso clave para un potente nuevo desarrollo residencial en las proximidades del centro comercial La Cañada, en Marbella.

La promotora Cordia, responsable, entre otras, de una gran operación con hasta 500 viviendas en Cerro del Águila, en Mijas, acaba de recibir la Autorización Ambiental Unificada (AAU) al proyecto de urbanización del sector URP MB‑2 “Tenis de Marbella”, donde plantea unas 160 viviendas.

Los terrenos, que cuentan con casi 106.000 metros cuadrados ,se localizan al norte del núcleo urbano marbellí y por encima de la AP‑7. Destaca por su orografía accidentada y por atravesar varias vaguadas.

El avance se produce después de que la Junta de Andalucía haya emitido este dictamen favorable en términos medioambientales. A ojos de los técnicos, la actuación no tendrá efectos adversos significativos siempre que se cumplan estrictamente los condicionantes fijados en siete anexos técnicos.

​El proyecto tiene por objeto dotar al sector URP MB‑2 Tenis de Marbella de accesos rodados, red viaria, zonas verdes públicas, mobiliario urbano y redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, telefonía y alumbrado público, así como las conexiones con los sistemas generales de las compañías suministradoras.

​El proyecto técnico fue redactado en 2020, mientras que el Estudio de Impacto Ambiental lo elaboró la consultora CAI Soluciones de Ingeniería, S.L. La solicitud de Autorización Ambiental Unificada fue presentada a mediados de 2020, acompañada de la documentación mínima y del proyecto de urbanización.

En noviembre de 2021 incorporó un informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Marbella, de fecha 2 de noviembre de 2021.

Posteriormente, fue sometido a información pública durante 30 días mediante anuncio en el BOJA de marzo de 2022, y permaneció expuesto en el tablón de anuncios electrónico y el portal de transparencia del Ayuntamiento de Marbella entre el 6 de abril y el 6 de junio de 2022.

La Delegación recabó informes de diversos órganos: Cultura, Calidad del Aire, Dominio Público Hidráulico, Residuos y Calidad del Suelo, Gestión del Medio Natural y Espacios Naturales Protegidos.

​El dictamen ambiental se emitió el 3 de diciembre de 2025 y se abrió un trámite de audiencia de diez días hábiles para los interesados.

Alegaciones

En diciembre de 2025 la Asociación Ecologistas en Acción Aedenat Malaka presentó un recurso de alzada contra el dictamen, que la delegación consideró improcedente por dirigirse contra un acto de trámite no recurrible, integrando su contenido como alegaciones.

​De las tres alternativas analizadas, es la número 1 la seleccionada. La misma integra el sector en la malla urbana con nuevos viales, servicios urbanísticos, alumbrado LED, zonas verdes y equipamientos públicos, asumiendo un movimiento de tierras de 12.405,81 metros cúbicos de desmonte y 99.464,55 metros cúbicos de terraplén.

​La valoración se hizo en función de la minimización de impactos sobre el medio natural, la reducción de factores que influyen en el cambio climático, la conectividad ecológica y el desarrollo urbano sostenible.

​Hábitats, fauna y flora protegida

Uno de los puntos sensibles del expediente es la presencia de hábitats de interés comunitario (HIC). Un primer informe del Servicio de Gestión del Medio Natural de 2022 señalaba que casi todo el sector estaba ocupado por HIC, destacando los pastizales vivaces neutro‑basófilos mediterráneos (código 6220‑1, prioritario) en torno a 85.000 metros, así como dehesas perennifolias de Quercus spp (6310) y arbustedas termófilas mediterráneas (5330‑2).

​Sin embargo, un segundo informe de mayo de 2024, basado en la actualización 2023 de la cartografía ambiental de la Red de Información Ambiental de Andalucía, reduce drásticamente la superficie de hábitats cartografiados dentro del ámbito.

En la actualidad solo se señala una pequeña porción del sector como HIC, correspondiente a una triple alianza de los códigos 6310, 5330‑2 y 6220‑1. La resolución exige conservar y mejorar la pequeña superficie ocupada por este hábitat, garantizando una distribución natural y estable de sus especies típicas.

​En flora, el documento menciona la posible presencia de especies amenazadas como Galium palvinatum y Rupicapnos africana subsp. decipiens, localizadas en la cuadrícula UTM del proyecto. Antes de las obras deberá realizarse una inspección con agentes de Medio Ambiente y, si se detectan ejemplares no previstos, se ordenará la paralización de las actuaciones que puedan afectarles y se comunicará a la Delegación.

​En fauna, se advierte de la posible presencia de camaleón común, anfibios, galápago leproso y reptiles como la culebra de herradura, por lo que se ordenan prospecciones previas en zonas vegetadas, el ajuste del calendario de desbroces para evitar la época reproductora y la paralización temporal de obras en áreas críticas con nidos o madrigueras ocupados. Se fomenta, además, la instalación de nidales para aves insectívoras y refugios para murciélagos en zonas comunes y áreas verdes, nunca en espacios privativos.

​Riesgos de inundación

El sector se encuentra en la cuenca del arroyo de las Represas, cuyo cauce principal discurre a más de 100 metros al este, fuera de la zona de policía.

Dentro del ámbito hay cinco vaguadas que nacen en terrenos privados y, tras analizar su superficie de cuenca, sus características geomorfológicas y la cartografía oficial, el Servicio de Dominio Público Hidráulico concluye que se trata de cauces privados, no integrados en el dominio público hidráulico.

​Este servicio emite informe favorable, pero condiciona las obras a que no se vea afectada la capacidad de desagüe, se respete la servidumbre de cinco metros en ambas márgenes, no se viertan escombros ni se tale vegetación de ribera más allá de lo imprescindible, y se garantice la limpieza y mantenimiento de las infraestructuras.

También subraya que la autorización hidráulica es en precario y podría modificarse por razones de cauce.

Ante las alegaciones que vinculan el desarrollo del sector con riesgos de inundación en áreas colindantes, la Junta responde que la cuenca vertiente es inferior a 30 hectáreas, que la superficie urbanizable es de 10,7 hectáreas y que la red de pluviales, dimensionada según la normativa del PGOU y validada por Hidralia, se considera suficiente.

Patrimonio y arqueología

El expediente recoge la existencia en el entorno del inmueble Trapiche del Prado, inscrito como Bien de Catalogación General en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

La Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico emitió en 2021 un informe desfavorable condicionado, al detectar carencias en el planeamiento y exigir una prospección arqueológica superficial intensiva en toda el área afectada.

Esta prospección debe realizarse antes de cualquier movimiento de tierras, incluir un diagnóstico de las afecciones que producirán las infraestructuras y contar con autorización previa de la Consejería competente conforme al Reglamento de Actividades Arqueológicas.