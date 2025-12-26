Pillado con las joyas en la mano: detenido en Marbella con cuatro gargantillas de oro valoradas en 13.000 euros

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Marbella a un hombre de 38 años tras robar cuatro gargantillas de oro valoradas en casi 13.000 euros de una joyería en un centro comercial. El ladrón forzó una vitrina mientras la tienda estaba abierta, haciéndose pasar por un cliente y aprovechando un descuido del personal para sustraer las joyas. Durante la huida, el sospechoso perdió dos colgantes de oro valorados en 3.000 euros y arrojó un destornillador a un vigilante de seguridad que lo perseguía. La policía localizó al individuo escondido en una obra cercana, recuperó las joyas robadas y encontró en su poder una pulsera con diamantes cuya procedencia se investiga.

La Policía Nacional ha detenido en Marbella a un hombre de 38 años por, presuntamente, robar una joyería situada dentro de un centro comercial en la localidad.

De acuerdo con la información aportada este viernes por la Policía Nacional, las pesquisas realizadas apuntan a que el sospechoso habría forzado una vitrina expositora mientras el negocio permanecía abierto al público, al fin de sustraer cuatro gargantillas de oro valoradas en casi 13.000 euros.

Tras emprender la huida a la carrera, el autor fue localizado y arrestado por una patrulla en una obra cercana a la superficie comercial.

Todas las joyas han sido recuperadas. El robo con fuerza tuvo lugar la tarde del domingo 21 de diciembre.

Según una empleada del establecimiento, el intruso entró en la tienda aparentando ser un cliente más. En un momento dado, el ladrón aprovechó que atendían a otras personas para aproximarse al escaparate y forzar, disimuladamente, la vitrina expositora, apoderándose de cuatro gargantillas de oro.

Foto de las joyas y las herramientas intervenidas al autor de un robo en Marbella. Policía Nacional

La maniobra de sustracción no pasó desapercibida para un tercero que avisó a la empleada del local, la cual activó la señal de alarma dando aviso así a la seguridad privada de la galería comercial y a la propia Policía.

Al ladrón, que emprendió la huida a la carrera, se le cayó parte del botín en su sprint por la gran superficie comercial. En concreto, dos colgantes de oro valorados en 3.000 euros fueron recogidos del suelo por un particular ajeno a la trama y entregados a la responsable del establecimiento.

Los vigilantes de seguridad iniciaron la persecución del delincuente, llegando a arrojar el sospechoso un destornillador contra uno de ellos al intentar darle alcance en el exterior de la galería.

Con la información aportada del autor, que portaba una mochila roja, y la ruta de huida, dos patrullas de la Policía Nacional cercaron el perímetro de la gran superficie comercial, localizando a un sujeto que reunía las características del artífice del robo.

En este contexto, y al saberse descubierto, el intruso se introdujo en una obra en las proximidades del centro comercial, intentado escapar de los agentes, aunque sin éxito.

Se investiga la procedencia de una pulsera con diamantes en poder del detenido, que no pertenece a la joyería afectada.

Finalmente, las patrullas localizaron y detuvieron al hombre agazapado en una esquina de la obra, portando entres sus pertenencias una palanqueta y tres piezas de oro: dos colgantes valorados en 10.000 euros, aún con la etiqueta de la joyería en la que acababa de perpetrar el hecho delictivo, y una pulsera con diamantes cuyo origen se investiga, ya que no pertenece a la joyería referida.

Los agentes devolvieron al negocio las piezas robadas que le pertenecían, al mismo tiempo que la empleada les mostraba cómo los raíles del escaparate habían quedado dañados por la acción del autor del robo, ya que hace falta un imán especial para abrir las vitrinas.