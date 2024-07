Los trabajadores del Hotel Guadalpín Banús de Marbella se movilizan contra el cierre: "Queremos una solución"

Noticias relacionadas Conflicto en el Hotel Guadalpín Banús de Marbella: el cierre de varias estancias amenaza 180 empleos

El Hotel Guadalpín Banús de Marbella vive sus días más complicados. Tras el desalojo de las cocinas y diferentes zonas comunes del hotel el pasado jueves, los trabajadores del complejo se han movilizado frente a la Delegación de Turismo de la Junta en Málaga para reivindicar la continuidad de sus empleos en medio de un complejo proceso judicial.

Este hotel entró en concurso de acreedores en 2009 y desde entonces la plantilla ha sufrido el litigio entre las partes. Actualmente, el Guadalpín Banús cuenta con más de 40 propietarios, entre los que se encuentran los que ahora han vuelto a conseguir el cierre de las zonas comunes: SPV Spain Project 17 y Caja Rural de Granada.

Christian González, representante del Comité de Empresa del Hotel Guadalpín Banús, ha solicitado el respaldo de la delegación de Turismo, donde finalmente se les ha recibido. "Nosotros lo que queremos es que Turismo cumpla la ley. Si no recibimos ninguna respuesta que nos diga que esto se va a solucionar, nuestro calendario de movilizaciones seguirá adelante", ha apuntado.

En este sentido, el responsable ha apuntado que pese a haber muchos propietarios, el hotel debe estar abierto según la Ley de Turismo. "Tendrá uno la razón, la tendrá otro, pero no se pueden cerrar instalaciones y menos como se ha hecho en este caso, en el que se han cerrado instalaciones que son comunes", ha recordado González.

Asimismo, ha señalado que "si Turismo no hace nada y nadie hace nada, pues empezará a salir gente a la calle, se tendrá que hacer un ERTE. Es imposible mantener a todos los cocineros si no hay una cocina, es imposible tener camareros, si no tenemos restaurantes no hay ninguna empresa que pueda soportar eso, pues empezarán a salir familias, no quedará otra".

Segundo desalojo

Es la segunda vez que se produce el desalojo de las cocinas, las terrazas y otras zonas comunes a raíz de la demanda interpuesta por dos de los propietarios del inmueble: Caja Rural de Granada y SPV Spain Project 17. La primera de ellas fue el verano pasado, también en julio, y finalmente el hotel recuperó su actividad al completo en octubre.

Fue en este mes cuando el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga reconoció el uso hotelero y el derecho de la empresa explotadora a acceder a las zonas de las que fue desalojada.

Sin embargo, en un nuevo auto, ese mismo juzgado ordena la entrega de varias instalaciones a SPV Spain Project 17 y Caja Rural de Granada. A pesar de ratificar el fondo del auto de 2023, reconoce la existencia de un defecto procesal y anula la señalada resolución.

El referido defecto está relacionado con una cuestión de falta de legitimación pasiva ya que los demandantes no actuaron como parte en el anterior procedimiento.

La coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga, Toni Morillas, y la coordinadora local de IU del municipio malagueño de Marbella, Victoria Morales, han acompañado este lunes a los trabajadores y trabajadoras del Hotel Guadalpín Banús en su concentración frente a las puertas de la delegación de Turismo de la Junta donde han exigido "el mantenimiento de los 180 puestos de trabajo del hotel que en plena temporada alta tiene una ocupación de casi el 90%".