Marbella entrega sus Medallas a Bancosol, Hijas de María Auxiliadora y al doctor Antonio Díaz Aroca

El Ayuntamiento de Marbella ha hecho este lunes entrega de las Medallas de la Ciudad a las instituciones Bancosol e Hijas de María Auxiliadora y al doctor Antonio Díaz Aroca por su humanidad, generosidad y vocación de servicio público.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha subrayado durante el acto, celebrado en el Teatro Ciudad de Marbella, que los tres homenajeados "pueden sentirse satisfechos de haber contribuido con creces al avance de su entorno y de la sociedad desde sus respectivas responsabilidades en los ámbitos social, educativo y sanitario".

Asimismo, ha resaltado que "desde hace ya dos años estamos sumidos en una pandemia que no solo ha cambiado nuestro día a día, sino que ha puesto negro sobre blanco lo que no hay que perder nunca de vista: la solidaridad, la empatía y el cuidado a los que más lo necesitan y no hay ni uno de estos valores que no encarnen los tres galardonados con la Medalla de la Ciudad".

"Tan importante como la dedicación a una causa es tener tanto corazón como el que le ponen a todo lo que hacen las Hijas de María Auxiliadora, Bancosol y el doctor Antonio Díaz Aroca", ha añadido regidora, quien ha subrayado: "Marbella os quiere a los tres por lo que hacéis, por lo que sois y por lo que representáis y por hacer mejor nuestro día a día; también porque sois un ejemplo a seguir y representáis todos los valores de esa ciudad solidaria que somos y que queremos que el mundo entero conozca".

Con la presencia de miembros de la Corporación municipal, integrantes de las instituciones galardonadas y familiares y amigos de los distinguidos, Muñoz ha trasladado también toda la solidaridad y cariño de Marbella al pueblo ucraniano.

En su intervención, ha agradecido a la labor que desde hace 70 años realizan en la ciudad las Hijas de María Auxiliadora. "Casi todos conocemos a alguien que ha pasado por las aulas de sus centros educativos de la ciudad y que ha aprendido la mejor lección de todas, como es a ser una buena persona".

La enseñanza que han dejado las salesianas en cientos y cientos de niños de nuestra ciudad es esa que llega al corazón", ha afirmado Muñoz, quien ha añadido que "ya lo dice uno de sus lemas, La alegría de crecer juntos, pero no solo en conocimientos, sino sobre todo en valores".

Sobre Bancosol, ha subrayado que "toneladas de semillas de altruismo, son las que planta en nuestra ciudad esta ONG con su labor social, al igual que la misma cifra de alimentos que hacen llegar puntualmente a los que más lo necesitan".

"Bancosol lleva dos décadas garantizando a las familias que nunca les falte un plato de comida en la mesa o ayudando a las personas en situación de exclusión social a encontrar un empleo", ha abundado la regidora, quien ha recordado la cesión del Consistorio en 2009 de una nave en Nueva Andalucía a Bancosol, así como la creación en 2018 del Centro de Inserción Laboral.

También ha enfatizado la figura del doctor Antonio Díaz Aroca, "un buen profesional y mejor persona; el espejo el que tenemos que vernos los demás" y ha manifestado, además, "su apuesta por esta ciudad para ejercer su especialidad y su impulso junto a otros compañeros, para la apertura del que hoy es nuestro Hospital Costa del Sol, un centro sanitario de referencia".

Los tres homenajeados, que han firmado en el Libro de Honor de Marbella, han mostrado su agradecimiento por recibir la Medalla de la Ciudad. En el caso de Bancosol, su presidente, Diego Vázquez, ha asegurado que "todos estos reconocimientos nos dan una señal de que tenemos que seguir en el mismo camino y que, además, vamos a ir mejorándolo".

Para Sor Isabel Pérez, vicaria inspectorial de las Hijas de María Auxiliadora, "implica un serio compromiso por la acción educativa de calidad en esta ciudad", mientras que el doctor Antonio Díaz Aroca ha asegurado que esta Medalla "supone el honor más grande que pueda tener un ciudadano en este municipio".

