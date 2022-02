Antequera conmemora el 28F con la entrega de los 12 Premios Efebo

La ciudad de Antequera ha conmemorado este 28 de febrero el Día de Andalucía con un acto institucional presidido por el alcalde, Manuel Barón, y la izada de banderas en la plaza de los Escribanos, delante de la fachada renacentista de la Real Colegiata de Santa María la Mayor, por parte de todos los galardonados este año con los Premios Efebo.

Unas distinciones municipales que vienen a reconocer anualmente la labor continuada en pro del desarrollo del municipio por parte, en esta ocasión, de un total de ocho personas y de cuatro colectivos.

En concreto, han recaído en la Asociación Cultural Antequera Teatro (Colectivos), en la Asociación Cultural Antequerana Alas de Papel (Cultura), Sobre dos ruedas bikes (Deportes), Manoli González Aguilar (Inclusión), Ángel Sarmiento (Juventud); Jessica González Ortiz (Labor Ciudadana); Chapitel Conservación y Restauración (Patrimonio), a título póstumo a Carmen Acedo Sánchez (Popularidad); a José Páez Durán (Servicio público), a Carmen Paradas (Trayectoria personal), a Rosario Martínez (Trayectoria profesional) y a Alonso Martín en la categoría Vida Rural.

Previamente a la interpretación de los himnos de Andalucía y de España, el alcalde ha pronunciado su discurso institucional en el que ha resaltado las figuras de los homenajeados: "Sois el denominador común de este acto. Qué orgullo, que fantástica elección de la representación de lo que es una ciudad en vuestras personas, cada uno con su actividad, pero que maravillosa demostración de lo que sois y por que estáis hoy ahí y de tanto que aportáis a la sociedad".

"Así se construye una sociedad como es la antequerana. Así se construye, con personas comprometidas, con personas que tienen certeza en su futuro, lo hagan aquí en nuestra ciudad o lo hagan fuera de ella. Valores indiscutibles, inigualables para mejorar la vida humana", ha relatado.

También ha hecho referencia a Andalucía como "ejemplo de tierra de libertad y de cultura, porque la cultura es sinónimo de libertad, ejemplo de compromiso desde lo publico y también desde lo privado para construir una sociedad mejor".

El alcalde no ha olvidado al conflicto en Ucrania: "El lema de Andalucía reza por sí, para España y la humanidad; hoy la humanidad es Ucrania, y tenemos que ser absolutamente contundentes en la defensa desde Andalucía y desde Antequera de la libertad, porque no os equivoquéis, no quieren solamente arrebatar la libertad, quieren destruir la democracia".

"Andalucía tiene que integrarse con España y España a su vez con Europa, amparando a todos los pueblo del mundo que lo están pasando mal. Debemos conseguir afianzar los pilares democráticos y de libertad que tanto progreso han hecho por el mundo", ha defendido Barón, quien también ha tenido palabras para su ciudad, "la mejor del mundo".

