Nuevo incidente con armas de fuego en Málaga capital: dos disparos "intimidatorios" sin dejar heridos

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LO ESENCIAL Las claves Se registran dos disparos intimidatorios y sin heridos en la calle Esquilo, en el barrio de El Cónsul en Málaga capital. Los autores de las detonaciones habrían huido del lugar a bordo de un vehículo Volkswagen Golf en el que se encontraron vainas. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para esclarecer los hechos y determinar el móvil del suceso. El incidente ocurre tras el reciente refuerzo del Plan Costa del Sol en la capital malagueña para combatir el crimen organizado.

Nuevo incidente con armas de fuego en Málaga capital. Una persona ha efectuado este sábado sobre las cuatro de la tarde dos disparos con carácter intimidatorio en la calle Esquilo, en El Cónsul, en Málaga capital. Los hechos no han causado heridos.

Fuentes policiales han confirmado lo ocurrido y han precisado que “no ha sido un tiroteo como tal”. Según estas mismas fuentes, el autor de los disparos “no ha disparado a nadie”.

En el lugar se han encontrado vainas, de acuerdo con la información recabada por este periódico. Los autores irían a bordo de un Volkswagen Golf en el momento de los hechos.

La investigación permanece abierta, han indicado fuentes policiales, y, por el momento, no hay más datos sobre lo sucedido. Se desconoce si podrían haber disparado contra una fachada a modo de aviso.

Refuerzo del Plan Costa del Sol

Los disparos de este sábado llegan unas semanas después de que la Policía Nacional reforzara en Málaga capital el Plan Costa del Sol, un dispositivo para combatir el crimen organizado y la delincuencia común. La medida se activó tras dos incidentes con armas de fuego en la ciudad en menos de una semana, que se saldaron con un muerto y un herido grave.

El despliegue arrancó con controles policiales en distintos puntos de la capital. Su principal novedad fue el aumento de agentes en la calle, con efectivos llegados de otras plantillas de la región.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, explicó entonces que “este plan operativo trae consigo un incremento del número de agentes de la Policía Nacional que prestará servicio habitual en la capital malagueña”.

Según detalló Salas, agentes de la Unidad de Intervención Policial y de la Unidad de Prevención y Reacción de distintas dependencias de Andalucía Oriental, junto a Guías Caninos y Medios Aéreos, se sumaron a los servicios de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana.

El plan se traduce en una mayor presencia de policías uniformados en la vía pública y en controles aleatorios a vehículos y personas, con horarios y emplazamientos alternos para reforzar el factor sorpresa.

Las unidades se despliegan en zonas comerciales y de ocio con aglomeraciones de personas y en urbanizaciones residenciales de la capital. El dispositivo contempla también la incautación de armas y sustancias estupefacientes y el control de las zonas consideradas más sensibles.

El objetivo, según la Policía Nacional, es reducir el impacto de la delincuencia común y de la criminalidad organizada y detectar e impedir los movimientos de quienes integran estas redes.

Barcenillas y Muelle Uno

El primero de los tiroteos que motivó el refuerzo acabó con la vida de Ignacio Varela, Nacho, un joven de 20 años. Fue tiroteado en Barcenillas presuntamente por tres sicarios llegados de Suecia, que lo habrían confundido con un miembro de una banda rival. Los tres implicados fueron detenidos 12 horas después.

Menos de una semana más tarde, el martes 22 de septiembre, Ümit Yalçın, un capo de la droga turco de 47 años con numerosos antecedentes policiales, resultó herido grave por un disparo en la terraza del Lounge Bar La Plaza, en el Muelle Uno. Cenaba acompañado cuando un individuo se le acercó y le disparó en el rostro.

El herido fue trasladado al Hospital Regional. El subdelegado situó los hechos en el ámbito del narcotráfico y afirmó que “todo hace pensar que son ajustes de cuentas entre narcos”. Yalçın es uno de los referentes en el mundo de la droga de su país.

Salas anunció el refuerzo del Plan Costa del Sol durante la toma de posesión de Roberto Rodríguez como comisario principal y jefe provincial de la Policía Nacional en Málaga. Aseguró entonces que llegaría “con más efectivos y más presencia policial en estos días”, con agentes procedentes de la provincia y de otras provincias.