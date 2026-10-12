29 colectivos de Málaga se unen contra los vertidos fecales y exigen al Ayuntamiento modernizar el saneamiento

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un total de 29 organizaciones y colectivos de Málaga exigen al Ayuntamiento una modernización urgente del sistema de saneamiento para frenar los vertidos contaminantes en el litoral. La iniciativa exige separar las redes de aguas residuales y pluviales, además de la construcción de tanques de tormenta para evitar futuros colapsos y cierres de playas. Las entidades critican que el crecimiento de la ciudad no se corresponda con la mejora de servicios básicos y piden auditar los vertidos tras la reciente subida del 42% en la tarifa del agua. Reclaman mayor transparencia municipal, con la publicación del estado de la red de alcantarillado y un mapa detallado de los puntos críticos del subsuelo urbano.

Un total de 29 asociaciones vecinales, colectivos ecologistas, entidades sociales y organizaciones sindicales de Málaga han unido sus fuerzas para exigir al Ayuntamiento una modernización del sistema de saneamiento y medidas que eviten nuevos episodios de contaminación en el litoral.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Movimiento Vecinal Parque del Oeste (MVPO), se ha formalizado en la denominada Declaración por Nuestras Playas y unos Saneamientos del Siglo XXI, que traslada a la corporación municipal la preocupación de las entidades firmantes por los vertidos de aguas residuales y los cierres de playas.

El documento reclama que el saneamiento se convierta en una prioridad política para toda la corporación municipal, con un plan de inversiones que acompañe al crecimiento de la ciudad y permita renovar las infraestructuras existentes.

Los colectivos también piden medidas inmediatas para proteger las playas, información pública periódica sobre el estado de la red y auditorías de los vertidos.

La declaración toma como referencia el episodio de la madrugada del 15 de agosto, coincidiendo con el inicio de la Feria de Málaga. Según el manifiesto, una tormenta que descargó unos 15 litros por metro cuadrado provocó vertidos de aguas residuales sin tratar al mar y obligó a izar la bandera roja en las playas afectadas.

Los firmantes sostienen que aquel episodio evidenció la vulnerabilidad de la red de saneamiento y recuerdan que, según su recuento, se trataba del tercer cierre de playas de 2026.

Separar las redes y construir tanques de tormenta

Los colectivos atribuyen estos episodios a problemas estructurales de la red de saneamiento, que consideran obsoleta y desbordada ante determinadas precipitaciones.

Su diagnóstico es que el crecimiento de Málaga no ha ido acompañado de una modernización suficiente de las infraestructuras hídricas y que la mezcla de aguas residuales y pluviales favorece los desbordamientos cuando la capacidad del sistema resulta insuficiente.

En este contexto, las asociaciones ponen el foco en la necesidad de separar ambas redes y de incorporar infraestructuras como los tanques de tormenta, que permiten retener temporalmente parte del agua durante los episodios de lluvia y reducir la presión sobre el sistema.

El manifiesto cuestiona, además, que el Ayuntamiento haya señalado que el 55% de las aguas residuales y pluviales ya se encuentran separadas. Para los firmantes, ese porcentaje no puede darse por suficiente mientras una parte importante de la red siga siendo unitaria. Se trata de una valoración de las entidades promotoras, que reclaman acelerar los trabajos pendientes.

La declaración también alerta de posibles filtraciones y humedades vinculadas al deterioro de las infraestructuras subterráneas. Los colectivos sostienen que el problema no se limita a los meses de verano y lo relacionan con la salud pública, la conservación del subsuelo urbano y la protección de la biodiversidad marina.

Las asociaciones recuerdan que los usuarios ya han afrontado una subida del 42% en la tarifa del agua y consideran que ese esfuerzo debe acompañarse de actuaciones concretas. Por ello, reclaman voluntad política y un compromiso que no dependa de la orientación del gobierno municipal o de los cambios en la corporación.

"Málaga no puede convertirse en un cascarón vacío o una ciudad escaparate: una fachada brillante y orientada al turismo que, por dentro, falla en el mantenimiento de sus servicios básicos más esenciales", sostiene el manifiesto.

Los firmantes precisan que su reivindicación no pretende cuestionar la llegada de visitantes, sino defender que el crecimiento turístico y urbano se traduzca también en una mejora de los servicios y de la calidad de vida de los residentes. La protección de las playas, como espacio público de acceso libre y gratuito, constituye uno de los ejes de su argumentación.

La transparencia es otra de las exigencias centrales. Las entidades piden que se publique información detallada y continuada sobre el estado de la red de saneamiento, un mapa de los puntos críticos y auditorías sobre los vertidos. También reclaman medidas inmediatas para evitar nuevos episodios de contaminación y garantizar que las playas puedan utilizarse en condiciones adecuadas.

Las 29 entidades firmantes

La declaración está promovida por la Asociación Movimiento Vecinal Parque del Oeste y cuenta con la adhesión de otras 28 entidades de distintos ámbitos de la ciudad.

Entre ellas figuran asociaciones vecinales de barrios como El Palo, La Luz, Santa Paula, Puerta Blanca, Parque del Mar y Parque Mediterráneo; las federaciones Solidaridad y CIVILIS; Ecologistas en Acción; Bosque Urbano Málaga; FACUA Málaga y CCOO Málaga.

También se han sumado ASOTTE, Málaga Ha Vesos, COESPE, Vecinos por Pedregalejo, Málaga Ciencia, el Centro Social Cultural La Nave, la Plataforma Ecosocial Laudato Sí, la Asociación Zambra, la Asociación CIRIANA y Málaga por la Regeneración, además de otras organizaciones vecinales de la capital.