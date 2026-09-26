La Zona de Bajas Emisiones ya deja huella en el tráfico de Málaga: miles de coches menos en sus grandes avenidas

Los datos muestran cambios en la movilidad de la ciudad, aunque no se pueden atribuir exclusivamente a la ZBE, ya que influyen otros factores como obras, transporte público y hábitos de desplazamiento.

El régimen sancionador de la ZBE comenzó en noviembre de 2025 y afecta principalmente a vehículos sin etiqueta ambiental de fuera de la capital.

Algunas vías, como Muelle Heredia, han experimentado un aumento del tráfico, registrando un 7,7% más de vehículos diarios respecto al año anterior.

La Zona de Bajas Emisiones de Málaga ha provocado una notable reducción del tráfico en grandes avenidas como la Alameda Principal y el Paseo del Parque, con caídas de hasta un 23,5% en dos años.

La Zona de Bajas Emisiones de Málaga afronta su segundo año de funcionamiento con una evolución desigual del tráfico. Y lo hace con descensos importantes en el flujo de vehículos en algunas de las grandes avenidas del entorno del Centro.

Esta es una de las conclusiones que puede extraerse tras analizar los datos de Intensidad Media Diaria (IMD) correspondientes al segundo cuatrimestre de 2026, publicados por el Área de Movilidad.

Los mismos permiten observar una caída en algunos de los principales accesos al casco antiguo. La Alameda Principal, en sentido oeste, registra 21.084 vehículos diarios, frente a los 25.595 del mismo periodo de 2025. Son 4.511 menos de media cada día, un descenso del 17,6%.

El Paseo del Parque Pablo Ruiz Picasso, también en sentido oeste, presenta una evolución similar. La IMD pasa de 24.793 a 20.395 vehículos diarios, una reducción de 4.398 coches al día y del 17,7%. En ambos casos, se trata de ejes relevantes para la circulación hacia el entorno del Centro y el Parque.

La comparación con el segundo cuatrimestre de 2024, anterior a la entrada en vigor de la ZBE, muestra que la caída es todavía mayor en la Alameda Principal. La intensidad baja un 23,5% en dos años, desde los 27.562 vehículos diarios de 2024. En el Paseo del Parque, el descenso acumulado alcanza el 16,1%.

La evolución no es homogénea en todos los puntos de medición. Muelle Heredia, en sentido este, registra 29.492 vehículos diarios en el segundo cuatrimestre de 2026, frente a los 27.379 del mismo periodo de 2025. El incremento es del 7,7%, con 2.113 vehículos más cada día.

Este eje presenta además una subida del 19% respecto a 2024, cuando registraba 24.777 vehículos diarios.

Los descensos se extienden a otros grandes ejes

La Avenida de Andalucía, en sentido este, también registra una reducción importante. La intensidad pasa de 32.970 a 30.292 vehículos diarios, un 8,1% menos. Se trata del mayor descenso porcentual entre los ejes con mayor volumen de tráfico de la tabla, aunque sigue siendo una de las avenidas con más circulación de la ciudad.

La Avenida de Valle Inclán, en sentido este, mantiene una intensidad elevada, con 32.165 vehículos diarios, frente a los 32.475 de 2025. El descenso es del 1%. En sentido oeste, la bajada es del 1,8%, desde 25.377 a 24.914.

También descienden el Paseo de Martiricos, con un 3,8% menos; el Pasillo de Santa Isabel, con un 3,5%; y la Avenida Juan Sebastián Elcano, en sentido oeste, con un 4,5%. La Avenida Juan XXIII, en sentido norte, baja un 5,4%, aunque no existe dato comparable de 2024 en la tabla facilitada.

Entre los puntos que aumentan la circulación destaca la Avenida Velázquez, en sentido este, con una subida del 1,1%, y el tramo de Velázquez-Moliere en sentido oeste, también con un 1,1%. Son variaciones moderadas, pero muestran que la evolución del tráfico no sigue una única dirección.

La ZBE entra en su segundo año con sanciones

La Zona de Bajas Emisiones de Málaga entró en vigor el 30 de noviembre de 2024. Durante su primer año no se impusieron multas, por lo que el segundo cuatrimestre de 2025 corresponde a un periodo de aplicación sin sanciones.

El régimen sancionador comenzó el 30 de noviembre de 2025 y se dirige inicialmente a los vehículos sin etiqueta ambiental procedentes de fuera de la capital. El análisis de las intensidades de tráfico correspondientes al primer cuatrimestre de este año, con el proceso sancionador vigente, ya mostraban descensos en algunos ejes, especialmente en el Paseo del Parque y Muelle Heredia en sentido oeste.

Sea como fuere, esta estadística oficial no permite atribuir de forma exclusiva los descensos a la ZBE. La intensidad media diaria mide el volumen de vehículos que pasa por un punto de medición, pero no identifica su etiqueta ambiental, procedencia, destino ni motivo del desplazamiento. Tampoco permite conocer cuántos conductores han dejado de usar el coche, cuántos han cambiado de ruta y cuántos han optado por el transporte público.

Lo que sí confirman es que la movilidad de Málaga está experimentando cambios. La ZBE es un factor relevante por su entrada en vigor y el inicio de las sanciones, pero también deben considerarse otros elementos que afectan a la circulación, como obras, cambios en la red viaria, estacionalidad, transporte público y modificaciones en los hábitos de desplazamiento.