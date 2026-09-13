Herido un joven menor de edad tras ser apuñalado de madrugada en un parque de Málaga capital

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Las claves Generado con IA Un joven menor de edad ha resultado herido tras ser apuñalado en el Parque Pinosol de Málaga. El suceso ocurrió durante la madrugada del domingo 13 de septiembre. La investigación está a cargo del grupo de homicidios de la Policía Nacional, que trata de esclarecer las causas del incidente.

Un joven menor de edad resultó herido este domingo, 13 de septiembre. Al parecer, fue apuñalado en el Parque Pinosol en Málaga.

El suceso ha tenido lugar en la madrugada de la presente jornada, si bien no han trascendido datos sobre la evolución del estado de salud del menor, según han concretado fuentes policiales a Europa Press.

Por el momento, el grupo de homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, que indaga el asunto en aras de esclarecer las causas que rodean el incidente.