Herido un joven menor de edad tras ser apuñalado de madrugada en un parque de Málaga capital
El suceso ocurrió durante la noche de este 13 de septiembre en la zona de Pinosol.
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Un joven menor de edad resultó herido este domingo, 13 de septiembre. Al parecer, fue apuñalado en el Parque Pinosol en Málaga.
El suceso ha tenido lugar en la madrugada de la presente jornada, si bien no han trascendido datos sobre la evolución del estado de salud del menor, según han concretado fuentes policiales a Europa Press.
Por el momento, el grupo de homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, que indaga el asunto en aras de esclarecer las causas que rodean el incidente.