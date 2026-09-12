Mayoral encara el trámite final para transformar Intelhorce en su gran centro logístico, con 24.358 metros de oficinas

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Las claves Generado con IA Mayoral avanza en la transformación de la antigua fábrica de Intelhorce en un gran centro logístico y empresarial con 24.358 m² de oficinas. La modificación urbanística reorganiza los terrenos, adaptando la ordenación y los espacios internos a las necesidades del nuevo complejo empresarial. El proyecto mantiene la edificabilidad global y contempla la cesión de 12.249,91 m² de zona verde pública fuera del recinto privado. La tramitación ha incluido correcciones tras un dictamen desfavorable inicial del Consejo Consultivo de Andalucía, que finalmente ha sido superado con la aprobación definitiva en proceso.

La transformación de la antigua fábrica de Intelhorce encara su recta final. El Ayuntamiento de Málaga ha dado un nuevo paso en la tramitación de la modificación urbanística promovida por Mayoral Moda Infantil SAU para reorganizar los terrenos y adaptar su ordenación a las necesidades del futuro complejo empresarial y logístico de la compañía.

El expediente, iniciado en julio de 2022, llega ahora al último tramo de su recorrido administrativo después de superar el principal escollo que encontró este año: el dictamen desfavorable emitido inicialmente por el Consejo Consultivo de Andalucía.

Tras la corrección de la documentación por parte del promotor, el órgano consultivo emitió en junio un nuevo pronunciamiento favorable y los servicios municipales han formulado ya la propuesta para la aprobación definitiva.

El siguiente paso se dará este lunes, cuando la Comisión del Pleno de Urbanismo, Movilidad y Seguridad aprobará definitivamente la propuesta y la elevará al Pleno municipal, órgano competente para acordar la aprobación definitiva de la modificación.

La operación no plantea un aumento de la edificabilidad global del ámbito. Su objetivo es modificar la ordenación existente para adaptarla a las necesidades actuales de Mayoral y permitir que el nuevo centro logístico pueda funcionar como un recinto cerrado y autónomo, con una reorganización de los espacios internos, los viales, los aparcamientos y las diferentes zonas de uso.

Gran complejo empresarial

La modificación urbanística es la pieza que permite acomodar el planeamiento de este enclave a la nueva configuración planteada por Mayoral. El planeamiento anterior distribuía el ámbito entre distintos usos y contemplaba importantes superficies destinadas a cesiones públicas, pero la evolución del proyecto empresarial ha llevado a replantear esa organización.

La nueva ordenación concentra dentro de la parcela privada los espacios necesarios para el funcionamiento del complejo y diferencia estos terrenos de los que conservarán carácter público. Los viales y zonas de aparcamiento interiores pasan a configurarse como elementos privados al entenderse que forman parte de las conexiones internas de un recinto destinado a una actividad empresarial privada.

La modificación también contempla una dotación privada vinculada al propio complejo. En concreto, deberá reservarse un mínimo de 1.123,81 metros cuadrados construidos dentro del futuro edificio de oficinas para usos como comedor, zonas de ocio, salas de conferencias y eventos o espacios de formación.

El proyecto enlaza así con la operación que ya avanzó el Ayuntamiento durante la tramitación y que permitirá reorganizar la edificabilidad terciaria del ámbito. La modificación mantiene la edificabilidad global prevista por el planeamiento, pero redistribuye los aprovechamientos para adecuarlos al nuevo modelo empresarial.

En la propuesta que recibió el dictamen favorable del Consejo Consultivo en junio, esa reorganización se traducía en una bolsa de 24.358 metros cuadrados de techo edificable para oficinas, una de las principales claves de la actuación.

Uno de los elementos más relevantes de la modificación no está, sin embargo, dentro del recinto de Mayoral, sino en el espacio que quedará fuera de él.

La nueva ordenación mantiene la cesión de 12.249,91 metros cuadrados de zona verde pública y sitúa esta superficie en el extremo noreste del ámbito, fuera del perímetro cerrado del complejo. De esta forma, el espacio verde dejará de quedar integrado en el recinto privado y podrá tener un uso efectivo por parte de la ciudadanía.

El nuevo planteamiento supone un cambio sustancial respecto a la configuración anterior. La zona verde pública prevista por el planeamiento quedaba incorporada al recinto industrial y rodeada por el vallado de las instalaciones. La modificación pretende resolver esa situación mediante su traslado al exterior del complejo.

Además, la urbanización de esta superficie correrá a cargo del promotor. La documentación municipal establece que el área deberá quedar acondicionada con un nivel de urbanización y un diseño equiparables a los espacios verdes privados ya ejecutados antes de proceder a su cesión al Ayuntamiento.

Cuatro años de tramitación

El expediente acumula ya más de cuatro años de recorrido administrativo. El Ayuntamiento aprobó el avance de la modificación en julio de 2022 y, tras la exposición pública, fueron incorporándose al procedimiento los diferentes informes sectoriales y ambientales necesarios.

Entre ellos figura el pronunciamiento favorable de Aviación Civil de febrero de 2023 y el procedimiento de evaluación ambiental simplificada, que concluyó que la actuación no tendría efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplieran las condiciones y medidas preventivas establecidas.

La modificación recibió aprobación inicial en septiembre de 2025 y posteriormente quedó sometida a información pública sin que se formularan alegaciones. Durante los meses siguientes se incorporaron informes favorables de diferentes organismos, entre ellos los relativos a carreteras, Aviación Civil y ferrocarriles.

El principal tropiezo llegó en marzo de 2026, cuando el Consejo Consultivo de Andalucía emitió un dictamen desfavorable por las contradicciones que detectó en la documentación, especialmente en la cuantificación y naturaleza de algunas de las cesiones previstas.

El promotor presentó el 9 de abril una nueva documentación destinada a corregir esos reparos. El resultado fue un segundo dictamen del Consejo Consultivo, fechado el 12 de junio, esta vez favorable.

Desde entonces, el expediente ha seguido avanzando. El servicio técnico municipal propuso el 23 de junio la aprobación definitiva y, después de que Mayoral presentara el texto consolidado a finales de julio, el Servicio de Planificación Territorial y Urbanística volvió a formular el 3 de agosto la propuesta favorable.

La documentación final mantiene las determinaciones esenciales de la aprobación inicial e incorpora las correcciones y aclaraciones necesarias para solventar los reparos que habían provocado el primer pronunciamiento desfavorable del Consejo Consultivo.