La barriada de La Paz de Málaga vuelve a tener un ficus: el Ayuntamiento planta un nuevo árbol tras talar el anterior

El nuevo árbol de la barriada de La Paz de Málaga

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha plantado un nuevo ficus en la plaza Juan Ruiz Sánchez de la barriada de La Paz tras talar el anterior. El ficus original fue talado hace seis días porque se partió por la mitad, según el Consistorio, debido a una grave deshidratación sufrida durante el verano. La decisión de talar el árbol generó indignación entre los vecinos, quienes consideraban que el ejemplar todavía estaba vivo y era fundamental para ofrecer sombra en la plaza. Los residentes organizaron una concentración y colocaron carteles en defensa del ficus, calificando la tala como un "arboricidio".

La plaza Juan Ruiz Sánchez de la barriada de La Paz vuelve a tener un ficus, seis días después de que el Ayuntamiento de Málaga talara el anterior ejemplar tras haberse partido por la mitad.

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de esta acción a través de un vídeo publicado por sus redes sociales en el que se ve a profesionales plantando un nuevo árbol, garantizando así la seguridad de los vecinos, según explican.

Ahora, tras la indignación de los vecinos que no compartían la decisión del Consistorio de talar el árbol, la placeta en la que confluyen la calle Realenga de San Luis con el camino de los Guindos en la capital vuelve a tener sombra gracias a este árbol.

Cabe recordar que desde el Consistorio explicaron que el motivo de la retirada es que el árbol había sufrido una grave deshidratación durante el verano e insisten en que va a ser reemplazado, aunque no ponen fecha.

Los vecinos no compartían esta versión y aseguraban que "en las fotos se ve que estaba vivo".

La indignación en la zona se centraba en la sombra que el ejemplar ofrecía a mayores y niños durante los meses de calor, un refugio que los residentes consideran irremplazable. En la tarde-noche del pasado jueves organizaron una concentración en torno al punto donde estuvo plantado.

Los vecinos formaron un corrillo alrededor de lo que quedaba del árbol y dejaron allí carteles en su defensa, en los que calificaban el hecho como "arboricidio".