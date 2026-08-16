Detienen por homicidio al compañero de piso del hombre de 52 años hallado muerto en Málaga capital

Un agente y un vehículo de la Policía Nacional. Policía Nacional

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Las claves Generado con IA Detienen al compañero de piso de un hombre de 52 años hallado muerto con signos de violencia en Málaga. El detenido, de 32 años, se autoinculpó del homicidio durante su declaración ante la policía. La víctima y el presunto autor compartían vivienda con otros dos varones en el distrito Bailén Miraflores. La autopsia confirmó una muerte violenta por politraumatismos y la investigación fue asumida por el grupo de Homicidios.

Detienen al compañero de piso del hombre de 52 años hallado sin vida y con signos de violencia el pasado 13 de agosto en su domicilio, en Málaga capital.

Así, fuentes cercanas al caso, han señalado que el autor de 32 años se ha autoinculpado del homicidio, en la diligencia de toma de declaración practicada en sede policial, y ha sido puesto a disposición judicial la tarde de hoy domingo.

Víctima y fallecido compartían domicilio, junto a otros dos varones, en una vivienda en el distrito Bailén Miraflores, en la capital malagueña.

La mañana del día 13 de agosto, uno de los moradores del inmueble -distinto al que resultaría detenido- alertaba a los servicios de emergencias que un amigo no respiraba.

Tras confirmarse por parte de los sanitarios el fallecimiento de la persona que no respondía a estímulos en la vivienda, agentes de la Policía Nacional activaban el protocolo de muertes sospechosas de criminalidad, al presentar el fallecido hematomas compatibles con una muerte violenta, practicándose la pertinente inspección ocular por Policía Científica y Policía Judicial.

La autopsia practicada al cadáver confirmó la etiología violenta de la muerte, producida por politraumatismos.

El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial se hizo cargo de la investigación de los hechos. Entre otras diligencias, los agentes tomaron declaración a los compañeros de piso del fallecido.

Uno de ellos, tras manifestar versiones incoherentes, se autoinculpó del homicidio, confesando que en días previos al fallecimiento de la víctima llegó a golpearla en varias ocasiones, sin que aquella acudiera a centro médico.

Finalmente, tras el arresto del sospechoso por su presunta responsabilidad en el homicidio, este ha sido puesto a disposición judicial.