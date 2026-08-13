Así será el botellón de la Feria de Málaga 2026: DJs cada noche y música hasta las 3 de la madrugada

Las claves

Las claves Generado con IA La explanada de la juventud en la Feria de Málaga ofrecerá DJs cada noche desde las 22:00 hasta las 03:00 horas. La programación musical arranca el 15 de agosto con Los 40 Urban Session Málaga y contará con actuaciones de DJs locales durante toda la feria. Las casetas de la zona de la juventud podrán permanecer abiertas hasta las 07:00 y deberán contar con vigilancia privada obligatoria. La venta y consumo de alcohol estará restringida a las zonas permitidas, quedando prohibida la venta de hielo y la instalación de barras sin autorización.

La explanada de la juventud de la Feria de Málaga, comúnmente conocida como el botellón, volverá a ser el punto de encuentro de miles de jóvenes desde el próximo sábado 15 de agosto hasta el último día de las fiestas de la capital de este año.

Un año más, el Ayuntamiento de Málaga ha organizado una programación musical para que los jóvenes que decidan pasarse por la explanada puedan disfrutar de las fiestas en esta zona también

Para ello, habrá DJs todos los días que comenzarán sus sesiones a las 22.00 horas y se prolongarán hasta las 03.00 horas.

Así, la programación arrancará el 15 de agosto con Los 40 Urban Session Málaga, con Ramsés López, David Álvarez y Sanchez Jr.

El domingo 16, el lunes 17, miércoles 19, viernes 21 ambientará la explanada el DJ Manuel Pallarés. El martes 18 volverá Manuel Pallarés y estará acompañado de Jesús Fernández.

De cara al jueves 20 de agosto, Pallarés será el encargado de la música en la explanada de la juventud, junto con Javi Torres.

El cierre, el sábado 22 de agosto, estará protagonizado por los participantes en el concurso La Feria a tu manera, dedicado a impulsar el talento local, junto a DJ Alpha Sky, ganador de la edición del año pasado.

Casetas zona de la juventud

Las casetas del Recinto Ferial iniciarán su apertura a partir de las 14.00 horas, pudiendo terminar su actividad entre las 02.00 y las 06.00 horas. En cambio, aquellas casetas que se encuentren en la denominada zona de la juventud podrán cerrar a las 07.00 horas.

Estas casetas, según el bando municipal de la Feria de este año, deberán disponer, durante todo su horario de funcionamiento, de un servicio de vigilancia de seguridad privada prestado por empresa debidamente autorizada e inscrita en el Registro General de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior, con la dotación mínima exigida en función de su aforo.

Prohibiciones

En cuanto al alcohol, el bando prohíbe su venta y consumo fuera de las zonas permitidas por el Ayuntamiento de Málaga, es decir, además del botellón, en los bares, restaurantes y casetas.

Así, el bando también expone que está prohibida la venta de hielo fuera de los establecimientos o puestos debidamente autorizados. Asimismo, se prohíbe la instalación en la vía pública de cualquier elemento, tales como mesas, barras, mostradores o similares, que sirva para expender bebidas alcohólicas o de cualquier otro tipo sin autorización.