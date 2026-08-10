Tragedia en Málaga: la Policía investiga la muerte de un joven de 22 años en una piscina en Pinares de San Antón

Las claves

Las claves Generado con IA Un joven de 22 años ha sido hallado muerto en la piscina de una vivienda vacacional en Pinares de San Antón, Málaga. El suceso fue alertado al 112 sobre las 08:00 horas, movilizando a Policía Local y servicios sanitarios. La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte y está a la espera de los resultados de la autopsia. Recientemente, otro hombre falleció en una piscina en la localidad malagueña de Cómpeta.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación en relación con la muerte de un joven en una piscina en la zona Este de Málaga capital, según han informado fuentes policiales.

La actuación se produce después de que el sistema Emergencias 112 Andalucía haya recibido un aviso sobre las 08:00 horas alertando de que un joven, de unos 21 años, estaba en una piscina en una vivienda en calle Almendros no reaccionaba.

El punto en el que fue encontrado se localiza en Pinares de San Antón, una de las zonas residenciales más lujosas de la capital de la Costa del Sol.

De inmediato se ha dado aviso a los efectivos de la Policía Local y los servicios sanitarios. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer lo sucedido.

Conforme a los datos aportados desde la Policía Nacional, el inmueble en el que han ocurrido los hechos es una vivienda vacacional. Al tiempo, indican que se ha activado protocolo judicial.

Asimismo se está pendiente del resultado de la autopsia, que determinará con exactitud las causas de la muerte.

Cabe recordar, por otro lado, que este pasado domingo falleció un hombre de 58 años en una piscina en la localidad malagueña de Cómpeta, según informó el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.