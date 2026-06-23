Málaga acelera el gran proyecto de vivienda asequible en la Milla de Oro: un paso más para la construcción de 220 pisos

Diseño inicial de la promoción de Fundación Unicaja en el litoral oeste de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga impulsa un proyecto para construir 220 viviendas asequibles en la avenida Imperio Argentina, en la nueva Milla de Oro. La iniciativa, promovida por la Fundación Unicaja a través de LiveUpp, prevé una inversión de casi 40 millones de euros y albergará a más de 500 personas. El complejo contará con viviendas de uno, dos y tres dormitorios, pensadas especialmente para jóvenes, familias y trabajadores con ingresos medios. El diseño incluye espacios comunitarios como biblioteca, coworking, gimnasio, piscina y zonas deportivas, fomentando un modelo de microbarrio sostenible y de escala humana.

El desarrollo del futuro complejo de vivienda asequible en la avenida Imperio Argentina, en la capital de la Costa del Sol, entra en una nueva fase administrativa tras la publicación del expediente de concesión demanial sobre el solar municipal.

El procedimiento, impulsado por el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga y aprobado por la Junta de Gobierno Local de Málaga, abre ahora un periodo de información pública de 20 días hábiles antes de la licitación definitiva de la parcela.

Se trata de un suelo dotacional de unos 11.000 metros cuadrados situado en una de las áreas de expansión residencial de la ciudad, dentro del entorno conocido como la nueva Milla de Oro.

Detrás de esta operación se encuentra la propuesta impulsada por la Fundación Unicaja a través de su sociedad LiveUpp, que plantea un desarrollo residencial de unas 220 viviendas destinadas al alquiler asequible.

El proyecto, que se perfila como una de las actuaciones de mayor envergadura en este segmento en la ciudad, contempla una inversión cercana a los 40 millones de euros y una capacidad para albergar a más de 500 residentes.

La propuesta incluye una distribución de viviendas de distinta tipología: 147 de un dormitorio, 70 de dos dormitorios y tres de tres dormitorios, orientadas principalmente a jóvenes, familias y trabajadores con ingresos medios que encuentran dificultades para acceder al mercado inmobiliario malagueño.

Un microbarrio con equipamientos comunitarios

Más allá del uso residencial, el diseño plantea un modelo de microbarrio con una fuerte dotación de espacios comunes y servicios compartidos.

Entre ellos se incluyen biblioteca, salas de formación, espacios culturales, coworking, gimnasio, ludoteca, zonas deportivas, piscina comunitaria y áreas de convivencia vecinal, con el objetivo de crear un entorno urbano integrado.

El esquema urbanístico apuesta por edificaciones de menor altura que otras promociones del entorno —planta baja más tres alturas y ático— bajo un enfoque de “escala humana” y con criterios de sostenibilidad y relación con el espacio público.

El acuerdo municipal supone el paso previo a la futura licitación, mediante la cual se adjudicará la concesión del solar a un socio privado encargado de ejecutar el proyecto.