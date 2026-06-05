Hallan muertos a tiros a un hombre y una mujer en Málaga: la Policía Nacional investiga los hechos

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 56 años y una mujer de 51 en la zona norte de Málaga. Los cuerpos fueron hallados a las 7.30 horas de este viernes, ambos con heridas de arma de fuego. El Grupo de Homicidios recopila pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias del suceso. Por el momento no se ha facilitado información sobre la relación entre las víctimas ni el lugar exacto del hallazgo.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer la muerte de dos personas cuyos cuerpos han sido hallados en la mañana de este viernes en la zona norte de la ciudad de Málaga.

Según ha informado el cuerpo policial, el hallazgo se produjo en torno a las 7.30 horas. Las víctimas son un hombre de 56 años y una mujer de 51, ambos fallecidos por arma de fuego.

Tras tener conocimiento de los hechos, se activó el correspondiente dispositivo policial y se iniciaron las primeras actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el suceso. La investigación ha quedado en manos del Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga, cuyos agentes trabajan ahora en la recopilación de pruebas y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Por el momento, la Policía Nacional no ha facilitado más detalles sobre las circunstancias del hallazgo ni sobre la posible relación existente entre ambas personas.

Tampoco se ha informado acerca del lugar exacto en el que fueron encontrados los cuerpos, mientras continúan las diligencias policiales.

La investigación permanece abierta y no se descarta ninguna hipótesis hasta que avancen las pesquisas y se conozcan los resultados de las actuaciones que se están llevando a cabo.