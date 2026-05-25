El Hotel IBIS de Málaga vuelve a arder: las llamas del incendio de esta madrugada se reavivan y llegan a las últimas plantas

Vídeo del incendio en el hotel IBIS y el Le Grand Café de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El Hotel IBIS del centro de Málaga ha sufrido un nuevo incendio este sábado por la tarde, con llamas alcanzando las plantas superiores. El primer incendio obligó a desalojar el hotel durante la madrugada y afectó principalmente a la primera planta del edificio. Bomberos han trabajado sin descanso durante toda la jornada para controlar el fuego, que se reavivó alrededor de las 18:00 horas. Hasta el momento, no ha habido heridos y se ha evacuado a más de un centenar de clientes por precaución.

Las llamas del incendio ocurrido esta pasada madrugada que obligó a desalojar el Hotel IBIS del centro de Málaga se han reavivado alrededor de 18.00 horas, originando una inmensa columna de humo que ha llegado a verse desde diferentes puntos de la ciudad.

Todas las alarmas saltaron alrededor de las 01.25 horas de esta pasada madrugada, cuando los testigos alertaron de que había llamas en los bajos del hotel ubicado en la calle Cerrojo.

Los trabajos de las dotaciones de bomberos no han cesado en toda la jornada. Se les ha visto trabajar a lo largo de la mañana para terminar de apagar el fuego que en un primer momento afectaba, sobre todo, a la primera planta del inmueble.

La situación, al parecer, se ha complicado alrededor de las 18.00 horas, cuando el fuego se ha reavivado y ha llegado a las plantas superiores del inmueble.

Los testigos han podido observar cómo las llamas salían por las ventanas de las habitaciones del hotel y muchos malagueños han observado la gran columna de humo desde sus domicilios.

Sobre las causas del incendio de esta madrugada y su rápida propagación, el jefe de Bomberos ha reconocido que aún no se conoce con certeza el tipo de material que ardió en el interior del local comercial, aunque sí ha querido subrayar la virulencia del fuego.

Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud no han tenido que atender a nadie hasta el momento. Los servicios de emergencia han procedido al desalojo preventivo de todas las estancias con más de un centenar de clientes afectados.