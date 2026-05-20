Málaga abre la subasta de más de 12.500 metros para oficinas en la nueva Milla de Oro

Infografía del proyecto de La Térmica, en la nueva Milla de Oro de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha sacado a subasta una parcela estratégica en La Térmica para uso de oficinas y aparcamientos, con 15.021,80 metros cuadrados de techo edificable. El precio de partida de la subasta es de 17,56 millones de euros (14,5 millones sin IVA) y el plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el 22 de junio. La parcela, ubicada en Camino de la Térmica 130, tiene una superficie total de 3.420 metros cuadrados y permite desarrollar oficinas y aparcamientos sobre y bajo rasante. Está prevista una segunda operación en la zona para construir un hotel de planta baja más 14 alturas y espacios comerciales, consolidando el desarrollo del litoral oeste de Málaga.

Málaga abre oficialmente a subasta una de las parcelas más estratégicas del futuro desarrollo de La Térmica, considerado ya uno de los grandes focos inmobiliarios y empresariales de la capital de la Costa del Sol.

El Ayuntamiento, tras el visto bueno otorgado por el Consejo de Urbanismo, acaba de sacar a concurso público la venta de los terrenos reservados para oficinas, con unos 15.021,80 metros cuadrados de techo (uso comercial en baja+entreplanta) y aparcamientos dentro del macroproyecto urbanístico.

De acuerdo con los datos oficiales recogidos en el pliego de condiciones, la enajenación tiene un precio de partida de 17,56 millones de euros (14,5 millones sin IVA) y cuyo plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 22 de junio.

La decisión marca el arranque de la comercialización de los activos municipales en el nuevo barrio que transformará el litoral oeste de Málaga y que muchos operadores ya identifican como la nueva Milla de Oro de la ciudad.

La operación cobra aún más relevancia después de que esta misma semana trascendiera la compra por parte de Naiz Homes de los aprovechamientos de Ginkgo en el ámbito por unos 100 millones de euros, confirmando el enorme interés inversor que despierta el sector.

Un gran edificio de oficinas junto al mar

La parcela que ahora sale al mercado está ubicada en Camino de la Térmica número 130 y corresponde a la pieza R4 del sector. El suelo tiene una superficie total de 3.420 metros cuadrados distribuidos en tres ámbitos diferenciados.

La parte principal, de 1.839 metros cuadrados, permitirá desarrollar oficinas y aparcamientos tanto sobre como bajo rasante. A ello se suman otros dos espacios subterráneos destinados íntegramente a estacionamientos.

Esta primera subasta será solo el inicio. El Ayuntamiento prepara una segunda gran operación vinculada al mismo ámbito, reservada al uso hotelero y comercial.

La futura parcela permitirá levantar un hotel de planta baja más 14 alturas, con 11.550 metros cuadrados de techo hotelero y otros 4.737 metros cuadrados destinados a uso comercial.