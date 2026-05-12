El gran cambio del agua en Málaga: así será la nueva ETAP de El Atabal con Inteligencia Artificial y más eficiencia

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga modernizará la ETAP de El Atabal con soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia hídrica y adaptarse a la sequía y el cambio climático. El proyecto incluye la implementación de inteligencia artificial, recirculación de salmuera y optimización del uso de reactivos químicos para adaptar la planta a distintas calidades de agua. Se prevé la reorganización de instalaciones auxiliares, construcción de una nueva nave de almacenamiento y mejoras en sistemas de control, seguridad y eficiencia energética. El contrato para la redacción del proyecto tiene un valor estimado de 264.803,57 euros y un plazo de ejecución de 11 meses.

El sistema de abastecimiento de agua de Málaga se prepara para una de sus mayores transformaciones en décadas.

El Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Emasa, ha sacado a licitación la redacción del proyecto que rediseñará la eficiencia de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de El Atabal, una infraestructura clave para el suministro de la ciudad.

La actuación se enmarca en el proyecto SITAguaS, concebido para reforzar la resiliencia del sistema hídrico ante episodios de sequía cada vez más frecuentes y el impacto del cambio climático.

La pretensión es la de aumentar la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos hídricos y "atender con una mayor eficiencia a la situación actual y a posibles situaciones de sequía".

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Objetivos que solo se pueden lograr aplicando soluciones innovadoras en la mejora de los procesos de desalación de agua salobre para adaptar las capacidades de producción a las distintas calidades de agua de las distintas fuentes que suministran a la ciudad.

Para ello, se persigue un aumento de la recuperación global de la instalación mediante la recirculación de salmuera, la adaptación de dosificaciones de reactivos químicos, la regulación bypass del depósito de agua osmotizada, la recuperación del agua de lavados de pretratamiento, la implantación de un sistema de control descentralizado, además del análisis de implantación de inteligencia artificial.

Además, se asume la necesidad de acometer la instalación de pantallas protectoras de bastidores de ósmosis inversa (OI), una nueva nave de almacén de reactivos químicos (motivado por la necesidad de desmantelamiento de la existente para la implantación de la solución) y la adecuación de la climatización CCM a las nuevas necesidades.

El contrato cuenta con un valor estimado de 264.803,57 euros, un plazo de ejecución de 11 meses y el 27 de mayo como fecha límite para la presentación de ofertas.

Modernizar una planta estratégica

La intervención afecta a la ETAP de El Atabal, una instalación que abastece a la ciudad y que fue reforzada en 2005 con la incorporación de la desaladora de aguas salobres, entonces considerada la mayor del mundo en su categoría.

Con el paso del tiempo, la variabilidad de las fuentes de agua —con diferentes niveles de salinidad y materia orgánica— ha generado limitaciones operativas, menor eficiencia y mayores costes de explotación.

Para ello, se plantea la recirculación de salmuera, con el fin de mejorar el rendimiento de la ósmosis inversa y optimizar el funcionamiento general de la instalación. También se busca adaptar el sistema a distintas calidades de agua bruta, mejorando su capacidad de respuesta ante variaciones de salinidad.

El proyecto incluye la optimización del uso de reactivos químicos, ajustando su dosificación para estabilizar el proceso y evitar problemas como incrustaciones o desequilibrios en el tratamiento. Asimismo, se prevé la recuperación de aguas procedentes de los lavados de pretratamiento, integrándolas de forma más eficiente en el sistema.

Inteligencia artificial en la gestión del agua

La modernización incluye un salto tecnológico en el control de la planta. Se prevé un sistema con control descentralizado e integración en el SCADA, que permitirá la monitorización en tiempo real de todos los procesos.

A ello se suma la propuesta de incorporar inteligencia artificial para la optimización de la operación, con aplicaciones en mantenimiento predictivo, análisis de datos, detección de anomalías y mejora del rendimiento energético, con el objetivo de reducir costes y anticipar incidencias.

El proyecto también contempla la reordenación de instalaciones auxiliares, incluida la construcción de una nueva nave de almacenamiento de reactivos químicos, así como la reorganización de sistemas eléctricos, de climatización y espacios técnicos.

Además, se prevén posibles demoliciones de instalaciones existentes, reubicación de equipos y reurbanización de zonas afectadas, siempre en función de la solución técnica final que se defina durante la redacción del proyecto.

El incremento de las presiones de trabajo en los sistemas de ósmosis inversa obliga también a incorporar nuevas medidas de seguridad, incluyendo elementos de protección específicos en los bastidores y mejoras en la configuración operativa de la planta.