Málaga abre la batalla final por la torre de lujo de 23 plantas de Zaha Hadid en El Bulto

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Las claves Generado con IA Málaga avanza en la construcción de una torre de 23 plantas de viviendas de lujo diseñada por el estudio Zaha Hadid en los terrenos de El Bulto. El concurso público seleccionará la empresa que desarrollará el proyecto, con Sierra Blanca Real Estates partiendo con ventaja tras superar la primera fase. El plan incluye 153 viviendas exclusivas en la torre, dos edificios de nueve plantas con 80 VPO y una manzana dotacional de 21.000 m² con campo de fútbol y nuevo centro Cottolengo. El objetivo es integrar urbanísticamente la zona, resolviendo carencias y conectando con áreas como el Paseo de Antonio Machado y el Parque de Huelin.

Málaga abre la puerta definitivamente a la operación que permitirá la construcción de una torre de 23 plantas de viviendas de lujo diseñada por el prestigioso estudio internacional Zaha Hadid.

Tras meses de espera, el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol da un nuevo paso para lograr, de mano de un socio privado, la transformación completa de los terrenos de El Bulto, localizados junto al ferrocarril del puerto.

Tras superar la primera criba administrativa, con la selección de la propuesta técnica presentada por Sierra Blanca Real Estates, la prolija y completa tramitación inicia su segunda y definitiva etapa.

Y lo hace con la puesta en marcha del concurso mediante el que será seleccionada la empresa que afrontará el reto de dar forma al proyecto arquitectónico e inmobiliario avalado.

Infografía de las propuestas para transformar los terrenos de El Bulto, en Málaga.

De acuerdo con los datos oficiales, las empresas interesadas en optar a este procedimiento tienen hasta el 8 de junio próximo para presentar sus ofertas, consistentes en proposiciones jurídico-económicas.

Aunque de facto existe la opción de que el adjudicatario del desarrollo final ya acordado en El Bulto sea otra entidad, Sierra Blanca Estates parte con la ventaja de haber diseñado el tablero de juego.

El objetivo de la ordenación es la integración urbana en la ciudad del último espacio urbano que resta por resolver tras las distintas intervenciones que se han venido realizando en la zona de San Andrés desde 1992.

En este sentido el trazado del Paseo de Antonio Machado, la Avda. Ingeniero José María Garnica (eje de la estación principal del ferrocarril), el Parque Público de Huelin y la futura reurbanización de la plataforma de San Andrés junto a la construcción del nuevo Auditorio constituyen elementos externos de referencia que deberán ser considerados en la reforma urbana de los terrenos.

A pesar de su situación privilegiada, "presenta graves carencias de integración urbana en la ciudad y espacios vulnerables e inseguros debido al paso a nivel del ferrocarril del Puerto", se destaca en el pliego de condiciones que rige el concurso.

Detalles de la ordenación

La propuesta de ordenación del sector Ferrocarril del Puerto, que cuenta con 47.000 metros de extensión, tiene como gran protagonista una torre de uso residencial, con capacidad para 153 viviendas exclusivas.

Según la directora del estudio Zaha Hadid, Manuela Gatto, el diseño de la edificación busca una "transición fluida" donde la base se ancla al contexto urbano actual mientras la forma se eleva gradualmente hacia el cielo malagueño.

Pero el plan no solo contempla el lujo. La ordenación incluye dos inmuebles de nueve plantas con 80 VPO. A esto se suma el traslado del centro Cottolengo a una nueva construcción moderna dentro de la parcela para garantizar su continuidad.

Otro elemento significativo es una manzana dotacional interior de más de 21.000 metros cuadrados y un nuevo campo de fútbol que se construirá sobre un aparcamiento subterráneo.

Una vez adjudicado, el Agente Urbanizador deberá presentar los instrumentos de ordenación detallada, incluyendo el Avance del Plan de Reforma Interior y el Proyecto de Urbanización, para que la torre de Zaha Hadid comience a ser una realidad de hormigón y cristal.