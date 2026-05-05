Málaga desbloquea el gran barrio de 1.362 VPO en Buenavista: el Gobierno ya tiene vía libre para licitar las obras

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado definitivamente el plan de urbanización del barrio Buenavista, permitiendo la licitación de las obras para 1.362 viviendas protegidas. El sector Buenavista tendrá una superficie de 27,42 hectáreas, con 14 parcelas residenciales, zonas verdes, equipamientos públicos, espacios comerciales y escolares. El proyecto incluye nuevas infraestructuras de saneamiento, abastecimiento de agua, suministro eléctrico, alumbrado y telecomunicaciones, con un presupuesto de licitación de 33,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses. Las conexiones viarias contemplan una glorieta de 98 metros en la A-7054 y un paso superior sobre la A-357, además de sistemas para la gestión y reutilización de aguas pluviales.

El Gobierno de España tiene ya vía libre para poder avanzar de manera decidida en el que está llamado a ser uno de los grandes barrios de vivienda asequible de Málaga: Buenavista.

Casi dos años después de que el Ministerio de Vivienda entregase ante la Gerencia de Urbanismo el proyecto de urbanización, el documento recibe luz verde definitiva por parte del Ayuntamiento de la ciudad.

Ha sido este martes cuando la Junta de Gobierno Local ha aprobado de forma definitiva el plan de urbanización de un sector sobre el que CASA 47 (anteriormente SEPES) prevé la construcción de 1.362 viviendas protegidas.

Este movimiento es el paso previo a la licitación por parte de esta entidad estatal de las obras para dotar de las infraestructuras necesarias al sector Buenavista residencial.

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha sido la encargada de dar detalles de todo el procedimiento seguido hasta la ratificación final. En su intervención, ha cargado de manera contundente contra el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas, quien días atrás acusó al Consistorio de mantener guardado en el cajón esta operación.

Ante estas críticas, Casero ha exigido a Salas que aplique "un filtro de rigurosidad a su intensa actividad tuitera", dejando entrever que es el único mecanismo que considera adecuado para interesarse por las cuestiones que preocupan a los malagueños.

Lejos de las palabras del subdelegado, la edil ha destacado la intensa colaboración técnica mantenida con CASA 47 con el objetivo de desbloquear el proyecto “en un tiempo récord”.

Incluso, ha invitado a Salas a "alejar el tema de la vivienda de la confrontación política, porque con declaraciones de este tipo solo demuestra que su único interés es electoral”. “Ostenta un cargo que representa al Gobierno de España y debería ser un honor defender los intereses de los malagueños con seriedad, no con trilerismo, no con trilerismo".

Estos son los principales hitos:

23/07/2024: Remisión por parte de SEPES del proyecto de urbanización.

Entre el 23 de julio y el 22 de octubre de 2024: tramitación de informes municipales sectoriales (Emasa, Parques y Jardines, Bomberos, Limasam y Gerencia de Urbanismo –Planeamiento, Arqueología y Arquitectura–).

22/10/2024: Remisión de informe a SEPES para subsanación de información del proyecto de urbanización.

Entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre: Petición de informes a Movilidad, Planeamiento e Infraestructuras de la Gerencia de Urbanismo y Consejería de Fomento.

29/11/2024: La Consejería de Fomento informa acerca del proyecto de urbanización.

18/06/2025: SEPES remite nueva versión del proyecto de urbanización.

8/07/2025: La Junta de Gobierno Local aprueba la admisión a trámite del proyecto de urbanización.

10/09/2025: La Gerencia de Urbanismo solicita a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la Autorización Ambiental Unificada.

10/10/2025: Publicación del proyecto de urbanización en el BOP.

10/02/2026: La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía emite la resolución favorable de la Autorización Ambiental Unificada.

18/03/2026: CASA 47 presenta el proyecto refundido de urbanización.

14/04/2026: CASA 47 remite a la Gerencia de Urbanismo la separata de carreteras.

15/04/2026: La Gerencia de Urbanismo traslada la separata de carreteras a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.

29/04/2026: La Consejería de Fomento remite informe favorable de la separata de carreteras.

5/05/2026: Aprobación del proyecto de urbanización por parte de la Junta de Gobierno Local.

Proyecto

La superficie del sector es de 27,42 hectáreas en las que se construirán un máximo de 1.362 viviendas, distribuidas en 14 Parcelas Residenciales (de la R1 a la R14), equipamientos públicos, una red viaria prevista de 108.206 m2 y 48.923 m2 de zonas verdes, de acuerdo a la ordenación prevista.

Así, para uso residencial se reserva un total de 82.943 m2 con una edificabilidad de 13.303 m2 para un total de 14 bloques de vivienda, en su mayoría de planta baja más tres más ático, exceptuando los previstos en las parcelas R5 y R6 que serán de planta baja más cuatro más ático.

Por su parte, para el suelo reservado a uso comercial se destinan 1.904 m2, para el equipamiento deportivo 11.870 m2, para el social 3.296 m2 y dos parcelas para uso escolar de 2.825 m2 y 14.357 m2.

Las infraestructuras proyectadas son las ya contempladas en el anterior proyecto de urbanización, es decir, saneamiento de residuales y pluviales, abastecimiento de agua potable, red de media y baja tensión, alumbrado público y telecomunicaciones.

En cuanto a las conexiones con los servicios generales, se modifica la conexión en media tensión de acuerdo a los requerimientos actuales de la empresa suministradora, que establece la conexión a la subestación Universidad, lo cual se hará atravesando terrenos pertenecientes a la Universidad de Málaga que deberá autorizarlo.

En cuanto a la conexión con la carretera A-7054, pendiente de su desdoblamiento, se hace mediante una glorieta de 98 metros de diámetro que se ejecutará tal como está proyectada en el proyecto de construcción de la adaptación de la Travesía MA-401 Glorieta María Zambrano a Mercamálaga, de fecha junio 2016.

La conexión con el sector SUP-T.8 "Universidad" se realiza mediante un paso superior sobre la A-357 al norte del vial R-V.1, cuyo anteproyecto se ha presentado también junto con el proyecto de urbanización y que es una carga incluida en el Plan Especial de Infraestructuras Básicas (PEIB) de Teatinos.

Según la propuesta, las cargas del PEIB ascienden a aproximadamente 1,85 millones de euros y contemplan actuaciones mencionadas como dicho paso superior, la glorieta y el colector, entre otras.

Finalmente, las aguas pluviales procedentes del norte de la urbanización se llevan a desaguar al Arroyo Merino mediante un canal trapezoidal a cielo abierto. También hay que indicar que se proyectan dos depósitos enterrados de almacenamiento de aguas pluviales para que ese sobrante no se pierda y poder reutilizarlo para el riego.

El presupuesto de licitación del proyecto de urbanización, según se recoge en la memoria, es de 33.590.759,64 euros (incluido IVA) y contempla un plazo de ejecución de 20 meses.