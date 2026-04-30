Tres detenidos de la macrorredada de La Trinidad ingresan en prisión y otros 18 quedan en libertad con cargos

Miembros de la Policía Nacional, este martes, durante los registros practicados en el Barrio de la Trinidad en Málaga. Agencias

Las claves

Las claves Generado con IA Tres detenidos en la macrorredada de La Trinidad han ingresado en prisión provisional, mientras otros 18 han quedado en libertad con cargos y obligación de comparecer ante el juez. La operación policial contra los clanes de Los Jordan y Los Nieves se saldó con 24 detenidos y 21 registros domiciliarios, incautándose armas de fuego, armas blancas, drogas y dinero falso. Se investigan delitos de tentativa de homicidio, amenazas, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. La fuerte presencia policial continuó en la Ciudad de la Justicia, donde un joven fue arrestado por portar una navaja de grandes dimensiones durante la concentración de familiares y allegados de los clanes.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga ha ordenado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de tres de las personas detenidas en la macrorredada desarrollada esta semana por la Policía Nacional en el barrio de La Trinidad contra los clanes de Los Jordan y Los Nieves. Otros 18 arrestados han quedado en libertad provisional con la obligación apud acta de comparecer periódicamente en sede judicial.

La decisión ha sido adoptada por la plaza número 1 de la Sección de Instrucción, en funciones de guardia de detenidos, tras tomar declaración a los 21 investigados que han pasado a disposición judicial en la Ciudad de la Justicia de Málaga. La mayoría se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, si bien los tres que han ingresado en prisión sí han prestado declaración ante el juez.

En esta causa se investigan, de manera inicial, presuntos delitos de tentativa de homicidio, amenazas, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La instrucción del procedimiento corresponderá a partir de ahora a la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, que es la que ha tutelado la investigación policial desde sus inicios, a comienzos de este año 2026, impulsada por la Fiscalía.

La denominada Operación Corralones se saldó el pasado martes con 24 detenidos —14 hombres y 10 mujeres, aunque no ha trascendido qué ha ocurrido con los tres que faltan— y 21 registros domiciliarios, 20 de ellos en el propio barrio de La Trinidad. En el dispositivo, en el que participaron más de 250 agentes de la Policía Nacional con apoyo de drones y helicópteros, fueron intervenidas 12 armas de fuego, entre ellas un subfusil Skorpion catalogado como arma de guerra, dos escopetas de cañón recortado, siete pistolas y dos revólveres.

Los agentes incautaron además numerosas armas blancas y contundentes, varios chalecos antibala —algunos con plancha metálica capaz de detener proyectiles de guerra—, 800 gramos de hachís, 600 gramos de cocaína, siete dosis de heroína, 71 gramos de marihuana, 1.400 euros en moneda falsa y unos 20.000 euros en efectivo de curso legal.

Según explicó el comisario principal jefe provincial, Roberto Rodríguez, la operación ha supuesto la práctica desarticulación de los dos clanes que se disputaban a tiros el control del menudeo de droga y de los narcopisos en el barrio de La Trinidad. No obstante, el responsable policial subrayó que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones, dado que parte de la causa continúa bajo secreto de sumario.

Un detenido esta tarde

La jornada ha estado además marcada por la tensión registrada a las puertas de la Ciudad de la Justicia, en la calle Fiscal Luis Portero de Málaga, donde a primera hora de la tarde se han concentrado más de una veintena de personas repartidas en diversos grupos a la espera de conocer la decisión del juez sobre los arrestados de los clanes de Los Jordan y Los Nieves.

En ese contexto de máxima vigilancia policial, desplegada precisamente para evitar cualquier incidente entre familiares y allegados de los dos clanes enfrentados, un joven de 27 años ha sido detenido en la puerta del juzgado por un presunto delito de tenencia ilícita de armas, según han informado fuentes policiales. El hombre portaba una navaja de grandes dimensiones, según las mismas fuentes.