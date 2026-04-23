Málaga es la ciudad más poblada de España donde se vive mejor: un informe destaca sus parques y zonas para nadar

Vistas de La Malagueta desde el parador de Gibralfaro, en Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga es la ciudad más poblada de España donde se vive mejor, según un estudio de ZAVA. El informe destaca la alta cantidad de parques (132,69) y espacios para nadar (137,83) por cada 10.000 habitantes en Málaga. Málaga supera a otras grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla en calidad de vida saludable. Teruel y Pollença encabezan el ranking nacional, mientras que Arrecife es la ciudad menos saludable de España.

Málaga es una ciudad muy reconocida por su clima, su cocina y su estilo de vida. En ella viven miles de personas y llegan miles de turistas todas las semanas. Todo ello ha hecho que sea una de las ciudades más pobladas de España, donde es más saludable vivir.

A esta conclusión han llegado en un estudio de ZAVA, un servicio médico online, en el que identifican qué ciudades ofrecen el mejor entorno que promueve una vida saludable. Para ello han tenido en cuenta factores como la calidad de aire, el acceso a espacios verdes y las oportunidades para hacer ejercicio.

La capital de la Costa del Sol es la ciudad española con mayor número de población donde se vive mejor. Eso sí, el puesto que ostenta es el 88, puesto que, según las conclusiones de este estudio, las urbes más pequeñas de España lideran en la calidad del estilo de vida.

Pese a que los grandes núcleos urbanos presentan un entorno más desafiante para llevar una vida más saludable, Málaga ha logrado sacar un 7,36, la nota más alta entre las ciudades con más habitantes del país.

Málaga se sitúa en el puesto 88 y todo ello gracias a su gran número de parques y espacios para nadar. En concreto, dispone de 132,69 parques por cada 10.000 habitantes, según este estudio.

Además, también cuenta con 137,83 espacios para nadar, 0,84 rutas para caminar y cuenta con 3,96 gimnasios por cada 10.000 habitantes. En cuanto al número de comercios saludables es de 5,88 por cada 10.000 y el de comercios no saludables es de 6,60.

Eso sí, su índice de calidad del aire es de 53 (algo baja), frente a los 26 o los 17 que tienen Teruel o Pollença en Mallorca que ostentan las mejores notas de este estudio, un 9,05 y un 8,99, respectivamente.

Otras ciudades dentro del estudio

Al compararla con otras grandes ciudades, cabe señalar que la capital de la Costa del Sol también aprueba con mejor nota que Barcelona que está en el puesto 156 con un 6,74; Madrid en el 168 con un 6,61; Valencia en el 201 con un 6,05; o Sevilla en el 213 con un 5,81.

En el caso de Sevilla, aparece dentro de los puestos más abajo del ranking porque tan solo dispone de 29 parques, 0,04 rutas para caminar, 15 comercios no saludables y solo 12 zonas para nadar por cada 10.000 personas.

En cambio, una situación totalmente diferente presenta la ciudad de Jaén, la cual se encuentra en el puesto número 9 de este estudio. Esta ciudad impresiona porque dispone de 191,44 parques, 322,82 espacios para nadar y 22,25 rutas para caminar por cada 10.000 habitantes. Eso sí, la calidad de su aire es peor que la de Málaga, puesto que su índice es de 55.

Teruel ha sido la ciudad que ha conseguido el primer puesto con una impresionante puntuación de 9,05 sobre 10. La modesta, pero impresionante ciudad cuenta con 475,36 parques y 825,27 espacios acuáticos por cada 10 000 habitantes, creando un ambiente donde las actividades al aire libre no solo se fomentan, sino que resultan ser inevitables.

Así, en el segundo puesto y con una puntuación de 8,99 sobre 10, se encuentra Pollença, en Mallorca. Esta ciudad costera sorprende por sus numerosos espacios acuáticos: 1548 por cada 10 000 habitantes. Aunque la ciudad tiene menos parques y gimnasios que Teruel, su aire es puro con un índice de 17.

En el extremo opuesto de la lista se encuentra Arrecife, la capital de Lanzarote, que se posiciona como la ciudad de España menos saludable, con una puntuación de 4,34 sobre 10. La ciudad cuenta con solo 3,7 parques y 1,39 gimnasios por cada 10.000 personas y sus rutas para caminar, así como las opciones de comida saludable, son escasas.