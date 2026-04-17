Otro tiroteo en Málaga capital en menos de 24 horas y ya van tres en una semana: no constan heridos

Una imagen de arhivo de un edificio en La Palmilla, Málaga. Amparo García

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Las claves Generado con IA La Policía Nacional investiga un nuevo tiroteo en Málaga capital, el tercero en menos de una semana y el segundo en 24 horas. El último incidente ocurrió en la madrugada del viernes en el distrito Palma-Palmilla, donde se hallaron impactos de bala en la pared de un edificio, sin que haya heridos. El jueves se registró otro tiroteo en la calle Carboneros, en La Trinidad, donde testigos vieron a varias personas armadas. La policía está intentando identificar a los implicados en los tres tiroteos, aunque aún no se ha confirmado si los hechos están relacionados.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer un nuevo tiroteo en Málaga en el que no constan heridos, el tercero en menos de una semana en esta ciudad y el segundo en cuestión de 24 horas.

El incidente se ha producido en la madrugada de este viernes en el distrito de Palma-Palmilla, según han confirmado fuentes policiales, que han precisado que no hay heridos pero durante la inspección ocular los agentes han detectados impactos de arma de fuego en la pared de un edificio.

Este nuevo tiroteo se ha producido horas después de que hubiera otro en la calle Carboneros, en La Trinidad, sobre 16.45 horas de este jueves, y fueron varios los vecinos que alertaron a emergencias 112 de que habían escuchado diversas detonaciones.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y varios testigos aseguraron que habían observado cuatro o cinco personas con armas de fuego.

El primero de estos episodios ocurrió en la madrugada del 12 de abril en la plaza Bravo, en el barrio de La Trinidad. En el primer tiroteo tampoco no se produjeron heridos pero los agentes intervinieron varios casquillos en la correspondiente inspección ocular.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de los tres tiroteos y están buscando a las personas que podrían estar involucradas en los mismos, pero no han podido precisar si podrían tener relación entre ellos ya que la investigación está en una fase muy incipiente.