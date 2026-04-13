CaixaForum Málaga: el icono cultural que arranca entre protestas y sin sitio para aparcar

Imagen de la explanada sobre la que este lunes empieza a construirse el CaixaForum Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA El inicio de las obras del CaixaForum Málaga ha provocado protestas por la eliminación de 300 plazas de aparcamiento gratuitas frente a la Comisaría de la Policía Nacional. El nuevo edificio, diseñado por Pich Architects, contará con un aparcamiento subterráneo de solo 101 plazas, todas de pago y en régimen de rotación, lo que no convence a vecinos y agentes. El proyecto cultural, con una inversión de 30 millones de euros, albergará más de 9.400 metros cuadrados de espacios expositivos y un parque público de 5.500 metros cuadrados. El Ayuntamiento estudia soluciones provisionales para el aparcamiento, pero mantiene el inicio de las obras pese a las críticas vecinales y políticas.

El CaixaForum Málaga arranca entre protestas. El inicio de las obras este lunes del esperado equipamiento cultural va a suponer la eliminación de una bolsa gratuita de 300 estacionamientos frente a la Comisaría de la Policía Nacional.

Lo que debería ser una jornada de celebración se ha convertido, al menos en parte, en foco de conflicto ciudadano.

Este lunes, 13 de abril, comienzan formalmente los trabajos de vallado y logística para la construcción del icónico edificio diseñado por el estudio Pich Architects.

Sin embargo, este paso adelante está marcado por el malestar de vecinos y usuarios de la zona, que ven cómo desaparecen de la noche a la mañana el estacionamiento que han venido usando desde hace años.

Porque la parcela situada junto a la rotonda de Manuel Azaña, justo frente a la Comisaría de la Policía Nacional, ha funcionado de facto como un alivio para el déficit crónico de estacionamiento en el distrito de Cruz del Humilladero.

Cartel anunciando la prohibición de aparcar en la parcela.

La prohibición de aparcar, comunicada mediante carteles instalados este mismo fin de semana, ha provocado una reacción en cadena.

El proyecto del CaixaForum contempla un aparcamiento subterráneo, pero las cifras no convencen: solo habrá 101 plazas, serán en régimen de rotación y, por tanto, de pago.

La Policía Nacional y los vecinos, afectados

La protesta no solo es vecinal; ha llegado al seno de las fuerzas de seguridad. El sindicato de la Policía Nacional CEP ha calificado la situación de "bestialidad", denunciando que el Ayuntamiento se olvida de los agentes que prestan servicio en la comisaría principal.

"No era bastante el ninguneo de la Medalla, ahora esto", han lamentado a través de sus canales oficiales.

En el plano político, el portavoz del PSOE en el Consistorio, Daniel Pérez, ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, que frene el inicio de los trabajos hasta que exista una "solución real" para la movilidad.

Todas las imágenes del futuro CaixaForum Málaga.

"El primer problema que se va a generar es que se van a eliminar aparcamientos. Los vecinos serán los paganinis de esta falta de planificación", advirtieron desde la formación.

Desde Unidas Podemos, la concejala Antonia Morillas incidió en que esos coches "no van a desaparecer", sino que se repartirán por las ya saturadas calles del entorno, generando un efecto dominó de colapso circulatorio.

Salvo sorpresa de última hora, el equipo de gobierno mantiene la hoja trazada y, por tanto, el arranque de los trabajos para este lunes.

El proyecto: un hito cultural para 2028

Pese a la polémica, la envergadura del proyecto es indiscutible. Con una inversión estimada de 30 millones de euros por parte de la Fundación la Caixa, el edificio se presenta como un referente arquitectónico de vanguardia:

Diseño Gota de Agua : El inmueble contará con una cubierta cerámica cromada inspirada en los colores de Sorolla y actuará como refugio climático.

: El inmueble contará con una cubierta cerámica cromada inspirada en los colores de Sorolla y actuará como refugio climático. Espacio : Más de 9.400 metros cuadrados que albergarán dos grandes salas de exposiciones, un auditorio, salas polivalentes, una cafetería-restaurante y una tienda-librería.

Un nuevo parque para la ciudad: La operación incluye una inversión de 515.000 euros para crear un gran espacio libre de 5.500 metros cuadrados que rodeará el edificio con colinas verdes y caminos peatonales.

¿Qué soluciones ofrece el Ayuntamiento?

Ante la presión social, el equipo de gobierno defiende la importancia de completar la milla de oro cultural de Málaga con una marca de prestigio nacional.

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, admitió semanas atrás el uso tradicional del solar como parking, pero sostiene que el nuevo aparcamiento de rotación cubrirá parte de la demanda.

Por su parte, la edil de Movilidad, Trinidad Hernández, informó de que se están estudiando alternativas de urgencia, como la conversión de algunas vías de doble sentido en estacionamientos en batería y la recuperación de proyectos de aparcamientos disuasorios que datan de 2008.

La cuenta atrás ha comenzado. Málaga ganará en 2028 un contenedor cultural de primer orden, pero el precio a pagar en el corto plazo será, según los afectados, "la ley de la selva" en las calles de uno de los barrios más densamente poblados de la capital.