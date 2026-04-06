Ni la huelga frena al Metro de Málaga: firma la mejor Semana Santa de su historia con casi 720.000 viajeros

Las claves nuevo Generado con IA El Metro de Málaga ha batido su récord histórico en Semana Santa con 719.853 viajeros, superando la cifra de 2025. El Lunes Santo fue el día de mayor afluencia, con 103.518 pasajeros, seguido del Jueves Santo con casi 95.234 usuarios. El Domingo de Resurrección destaca con un incremento del 22,6% respecto al año anterior, alcanzando los 32.268 viajeros. A pesar de los paros parciales, el refuerzo de servicio y personal permitió mantener la fluidez y absorber la alta demanda.

El Metro de Málaga vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de la Semana Santa. Entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección ha transportado 719.853 viajeros, el mejor registro de su serie histórica y ligeramente por encima del récord alcanzado en 2025, cuando se contabilizaron 718.185 usuarios.

Aunque el crecimiento es muy contenido, de apenas un 0,2%, el dato confirma que el suburbano se ha consolidado como una de las principales arterias de movilidad durante estos días.

Durante los diez días de operativo especial, la red ha movido una media de 71.900 viajeros diarios, con picos que evidencian la estrecha relación entre el metro y los recorridos procesionales.

El Lunes Santo volvió a coronarse como la jornada de mayor demanda, con 103.518 pasajeros, seguido del Jueves Santo, que rozó los 95.234 usuarios.

Especialmente llamativo ha sido el comportamiento del Domingo de Resurrección, que ha experimentado un salto del 22,6% respecto al año pasado hasta alcanzar los 32.268 viajeros, señal de que el uso del metro se extiende cada vez más allá de los días centrales.

Todo ello se ha producido, además, en un contexto de paros parciales en las jornadas de lunes, miércoles y jueves. Pese a la menor frecuencia de paso en los tramos horarios afectados por la huelga, la respuesta de la ciudadanía se ha mantenido y el metro ha seguido registrando cifras muy elevadas de uso.

El dispositivo especial —con 68 horas ininterrumpidas de servicio, ampliaciones horarias hasta la madrugada y refuerzo de personal de línea y seguridad— ha permitido absorber la demanda y garantizar la fluidez del tránsito en los momentos de mayor presión.

Las estaciones de Atarazanas y Guadalmedina, ubicadas en pleno centro y muy próximas a los principales recorridos de las cofradías, se han consolidado nuevamente como los grandes nodos de acceso y salida al casco histórico.

Su papel como puertas de entrada a la Semana Santa malagueña refuerza la idea de un modelo de movilidad cada vez más apoyado en el transporte público y menos dependiente del vehículo privado en los días de máxima afluencia.

En conjunto, los datos de esta Semana Santa dibujan un escenario de continuidad en el que el Metro de Málaga no solo mantiene el listón de años anteriores, sino que afianza su posición como infraestructura imprescindible para el funcionamiento de la ciudad en uno de sus momentos más exigentes del año.