De la eterna travesía por el desierto al éxito de masas: el Metro de Málaga cumple tres años conquistando el Centro

Imagen de la estación Atarazanas del Metro de Málaga durante la pasada Semana Santa.

Las claves nuevo Generado con IA El Metro de Málaga cumple tres años desde que llegó al Centro, tras casi 14 años de obras para conectar El Perchel con Atarazanas. Desde la inauguración de la estación Atarazanas, el Metro ha transportado más de 52 millones de pasajeros, consolidándose como eje fundamental de la movilidad en Málaga. El éxito de afluencia ha evidenciado limitaciones en la capacidad de la estación del Centro, especialmente en eventos multitudinarios como la Semana Santa. La red está en expansión hacia el futuro Hospital Virgen de la Esperanza, con obras ya iniciadas en varios tramos que suman 1,8 kilómetros adicionales.

27 de marzo de 2023. Esa fecha ha pasado a la historia de Málaga como el día en el que por vez primera el Metro tocaba el Centro de la ciudad.

Tras no pocos años de travesía por el desierto, con una obra que se eternizaba en la Avenida de Andalucía y en la Alameda Principal (casi 14 años de trabajos), el primer tren del suburbano superaba la frontera física de El Perchel para alcanzar la meta del casco antiguo.

Apenas un kilómetro más de trazado. Pero de una dimensión extraordinaria. Porque la puesta en marcha del doble tramo entre El Perchel y la estación Guadalmedina y, definitivamente, Guadalmedina-Atarazanas supuso un antes y un después en la vida del ferrocarril urbano.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el acto de inauguración del Metro al Centro. Alba Rosado

Y muestra de ello es la demanda de viajeros que desde ese momento ha acumulado el Metro, hasta el punto de convertirse en pilar fundamental de la movilidad de la capital de la Costa del Sol.

El éxito sin precedentes ha dejado entrever las debilidades del sistema de transporte para atender grandes afluencias de personas. Son ya varios los episodios en los que, coincidiendo principalmente con la Semana Santa, ha tenido que ser restringida la llegada y salida en el Centro.

Una estación que, debido a su limitación de espacio, condicionada por su propia ubicación, se ha demostrado pequeña.

Desde la inauguración de la estación Atarazanas, situada en el lateral norte de la Alameda Principal, hasta el momento presente, el suburbano acumula más del orden de 52 millones de pasajeros. Esto es lo mismo que decir que en apenas tres años ha desplazado a más de la mitad de los pasajeros que han hecho del suburbano en su aún corta historia, iniciada el 30 de julio de 2014.

"Cuando venía en el coche desde Cádiz sentía un mariposeo en el estómago por la importancia de este proyecto para la ciudad", confesó Moreno Bonilla el día de la apertura del tramo final al Centro. Jornada en la que apostilló: "El Metro llega al corazón de la ciudad; es un hito de primer nivel".

Los hechos han dado la razón al dirigente autonómico. No sólo por el crecimiento exponencial en la cifra de usuarios, sino por la evolución misma del proyecto ferroviario.

A la búsqueda del Virgen de la Esperanza

En este intervalo de tiempo, la red ha iniciado su particular extensión hacia la zona norte, en la búsqueda del futuro Hospital Virgen de la Esperanza, que será levantado junto al Civil.

El paso original en esa dirección se dio a principios de 2024 con el arranque de las obras en la calle Hilera, vía protagonista del primero de los tres tajos que conforman los 1,8 kilómetros totales del ramal al Civil.

Los trabajadores de Sando y Kerkros activaron la cuenta atrás de una obra que se alargará en el tiempo más de lo esperado debido al valioso hallazgo arqueológico desenterrado.

A mediados de 2025, los operarios de FCC y Eiffage pusieron en marcha los trabajos del segundo tramo, entre Hilera y la calle Eugenio Gross.

A estas dos piezas se les sumará antes de finalizar 2026 la tercera, entre Eugenio Gross y Blas de Lezo. Una parte de la infraestructura que va a ser desarrollada, de nuevo, por Sando.

Esta es la fotografía actual del Metro de Málaga, esencial en el paisaje urbano de la ciudad y en la manera en la que los malagueños tienen ya de moverse.

Aunque el origen de la infraestructura se remonta a mediados de 2006, cuando las máquinas pantalladoras empezaron a abrir el camino, no fue hasta hace tres años, con su llegada al Centro, cuando el Metro adquirió su verdadera dimensión.