Una rotura de tubería inunda La Victoria y sorprende a los vecinos en Málaga: "Parece el Aqualand"

Las claves nuevo Generado con IA Una rotura de tubería ha provocado una gran inundación en el barrio de La Victoria, en Málaga, la noche del miércoles. Vecinos y niños que regresaban de actividades deportivas se han visto sorprendidos y empapados al intentar cruzar la calle. La rotura se produjo en una tubería de abastecimiento en la calle Pedro de Quejana, aunque el suministro de agua no se ha visto afectado. Policía Local regula el tráfico en la zona para evitar mayores problemas, tras el caos generado en cuestión de segundos.

Una inesperada 'riada' ha sorprendido a los vecinos del barrio de La Victoria a última hora de este miércoles, 25 de marzo. Pasadas las 20.30 horas, toda la calle Compás de la Victoria y Victoria, sobre todo a la altura de San Lázaro, se ha inundado, previsiblemente por la rotura de una tubería.

Algunos residentes de la zona han comentado a EL ESPAÑOL de Málaga que sus hijos acababan de salir de sus entrenamientos deportivos y han subido a casa empapados tras intentar cruzar la carretera para llegar a sus portales. Otros, se tomaban la curiosa situación con humor y hablaban de que el Aqualand de Torremolinos había encontrado "nueva sede" para este año.

Desde el Ayuntamiento de Málaga han explicado que ya se está trabajando en subsanar la incidencia. Emasa ya ha cortado la salida de agua, que se ha producido por la rotura de una tubería de abastecimiento en la calle Pedro de Quejana, sin que esté afectando al suministro.

El tráfico ha sido reabierto en la calle Victoria, aunque la Policía Local se encuentra en la zona tratando de gestionar el tráfico, ya que en cuestión de segundos se ha generado un gran caos en la zona.