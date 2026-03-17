Málaga da otro paso decisivo en su apuesta por transformar el Guadalmedina en un gran eje verde y con plazas elevadas

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga avanza en la transformación del Guadalmedina en un gran eje verde con plazas elevadas y espacios públicos. Se ha solicitado a la Junta de Andalucía una subvención de un millón de euros para financiar la redacción del proyecto en el tramo entre el puente de Armiñán y la pasarela de El Perchel. El plan incluye la creación de cinco plazas-puente con forma de X que conectarán ambos lados del río y zonas de estancia y juegos, así como un parque verde en el cauce. La inversión estimada para las cinco fases del proyecto asciende a 86,3 millones de euros e incluye el soterramiento de viales y la mejora de la gestión del riesgo de inundaciones.

El Ayuntamiento de Málaga da un nuevo paso en su apuesta por transformar radicalmente el cauce del río Guadalmedina a su paso por la ciudad.

Tras presentar el pasado mes de agosto las líneas generales del plan de intervención y se ultima la redacción del anteproyecto en el tramo comprendido entre el puente de Armiñán y la pasarela peatonal de El Perchel, el Consistorio ha aprobado este martes solicitar a la Junta de Andalucía una subvención directa y excepcional para financiar la redacción del proyecto.

El paso adelante se da después de que el Consejo de Gobierno andaluz acordara declarar de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las actuaciones que contribuirán a minimizar el riesgo de posibles inundaciones en la ciudad a través de la adecuación del citado tramo del río.

El importe de la subvención a solicitar es de un millón de euros, lo que supone la mitad del presupuesto estimado por el Área de Sostenibilidad Medioambiental para la redacción de la primera fase del proyecto, que se centrará en las intervenciones previstas sobre el cauce y que tomará como referencia las propuestas recogidas a nivel de anteproyecto, de forma que la actuación en el lecho permita compatibilizar el funcionamiento hidráulico con los requerimientos urbanísticos para su integración.

Esta intervención supondrá una mejora sustancial en la gestión del riesgo de inundación en el entorno, al tiempo que impulsa la transformación del cauce en un corredor verde, compatible con su función hidráulica y alineado con los objetivos de adaptación al cambio climático y renaturalización de espacios fluviales.

Para favorecer la integración urbana del cauce, la propuesta contempla en distintas fases la creación de espacios públicos y zonas de estancia a modo de plazas-puente que conecten ambas márgenes entre los puentes de Armiñán y Perchel y, en una fase posterior, se desarrollará a nivel de proyecto constructivo el soterramiento de las vías laterales, las avenidas de Fátima y el eje Pasillo de Santa Isabel-avenida de la Rosaleda, para crear dos bulevares.

Así, se contempla la conexión de los barrios de ribera mediante la configuración de cinco plazas-puente entre La Goleta y Santo Domingo.

Según la propuesta de Esteyco, empresa adjudicataria del anteproyecto, los puentes-plaza tendrían forma de X y conectarán ambas márgenes del río a través de recorridos diagonales aportando espacios de estancia y zonas de juego.

En concreto, de inicio se habla de tres plazas-puentes de hasta 3.000 metros cuadrados de superficie cada una entre los puentes de Armiñán y Aurora en lugar de una sola de grandes dimensiones para así potenciar la permeabilidad entre la trama urbana y el cauce y no restar protagonismo al río.

Las otras dos, de una superficie similar, se situarían a la altura de Santo Domingo y del actual puente de la Trinidad. Además, se prevé la creación en el cauce de un parque verde entre el puente de Armiñán y la pasarela peatonal de El Perchel.

De momento, se prevén cinco fases de obra que permitan la factibilidad constructiva y la compatibilidad de las plazas-puente con el rebaje del cauce y el futuro soterramiento de viales en superficie, con una inversión estimada inicialmente en 86,3 millones de euros (IVA incluido).