Con Málaga pide blindar las parcelas de Imperio Argentina para un instituto y un centro de salud

Las claves nuevo Generado con IA Con Málaga propone blindar las parcelas de Imperio Argentina para garantizar la construcción de un instituto y un centro de salud en Parque Litoral. El Ayuntamiento de Málaga planea destinar estos terrenos a la construcción de unos 400 alojamientos, lo que ha generado malestar entre los vecinos. La moción de Con Málaga se apoya en un informe técnico negativo y critica la pérdida de suelo destinado a equipamientos públicos en la zona. Se reclama priorizar el desarrollo de vivienda protegida en suelos ya previstos antes de sacrificar parcelas clave para servicios educativos y sanitarios.

El futuro de las últimas grandes parcelas públicas de Parque Litoral ha abierto un nuevo frente político en el Ayuntamiento de Málaga. Un conflicto que ha generado el malestar de los vecinos, que incluso ya planean acciones de protesta, como la convocada para el próximo sábado 21 de marzo.

El grupo Con Málaga ha anunciado que llevará a la próxima Comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad una moción para blindar el uso educativo de los suelos dotacionales situados en la avenida Imperio Argentina y garantizar allí la construcción de un Instituto de Educación Secundaria y un centro de salud.

Planteamiento que contrasta con el proyecto municipal de levantar varios cientos de alojamientos sobre un terreno clasificado como de equipamiento y que, de inicio, podría gestionar la Fundación Unicaja.

​La iniciativa sostiene que el cambio de destino de estas parcelas no es un mero ajuste urbanístico, sino una decisión que afecta al modelo de ciudad y a derechos básicos como la educación pública y el acceso equilibrado a los servicios en barrios en crecimiento.

El texto recuerda que Parque Litoral se planificó a principios de los 2000 con amplios espacios libres y abundante suelo dotacional, pero que en dos décadas se han privatizado alrededor de 100.000 metros cuadrados inicialmente reservados para equipamientos públicos, hoy ocupados por el complejo deportivo Inacua, un centro de raquetas con residencia de lujo y la universidad privada Alfonso X El Sabio.

​En este contexto, las parcelas de Imperio Argentina y la adyacente prevista para un centro de salud se presentan como "la última oportunidad" para dotar al barrio de equipamientos estratégicos.

Sin embargo, el Ayuntamiento ha impulsado su inclusión en un programa habitacional que multiplica la edificabilidad hasta un índice de 2,46, eleva la altura permitida a planta baja más seis plantas y ático y permite construir cerca de 400 viviendas o alojamientos temporales en la parcela E‑10, de 11.050 metros cuadrados de superficie.

​A juicio de Con Málaga, estos alojamientos no están planteados como vivienda social de emergencia, sino como vivienda protegida en su tramo más alto.

La moción se apoya además en un informe técnico negativo de la Gerencia de Urbanismo. Ese documento advierte de que la parcela forma parte de un sistema dotacional continuo de espacios libres y equipamientos que articula el litoral oeste, conectando La Térmica, Sacaba Beach, Parque Litoral y el eje verde del Martín Carpena hacia el mar.

​En materia de vivienda, el grupo municipal recuerda que sólo se ha ejecutado un 33% de la reserva de suelo para vivienda protegida prevista en el PGOU, frente a un 67% aún pendiente, y recuerda que en todo 2025 el Ayuntamiento apenas entregó dos viviendas de protección oficial pese a los cerca de 35.000 solicitantes inscritos en el registro municipal.

​"Eliminar equipamientos para suplir la falta de políticas activas de vivienda es trasladar el problema de un derecho social a otro", advierte el texto, que reclama desarrollar primero el suelo específico para VPO antes de sacrificar las pocas parcelas que quedan para centros educativos y sanitarios.

Con Málaga plantea en sus acuerdos mantener el uso de equipamiento educativo público en los suelos de Imperio Argentina, iniciar de inmediato la cesión del suelo a la Consejería de Educación para ejecutar el IES programado, activar la cesión de la parcela colindante a la Consejería de Salud para el centro de salud previsto y paralizar cualquier cambio de uso o adjudicación para alojamientos temporales.