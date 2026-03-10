Confirmado por el Ayuntamiento de Málaga: estos son los días en los que se celebrará la Feria de Agosto

Las claves nuevo Generado con IA La Feria de Málaga se celebrará del 15 al 22 de agosto, ambos días incluidos. El evento contará con actividades en el Centro histórico, que finalizarán cada día a las 18:00 horas, como en años anteriores. La ordenanza municipal exige que la Feria incluya el 19 de agosto, en conmemoración de la Reconquista de Málaga por los Reyes Católicos. El horario de cierre de la música y actividades en la vía pública será el mismo en todas las calles y plazas del Centro.

Ya hay fecha para la celebración de la Feria de Málaga. La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este martes al calendario de los festejos, que se extenderá entre el 15 y el 22 de agosto, ambos inclusive.

De acuerdo con los datos aportados desde la Casona del Parque, el acuerdo adoptado recoge, además, que la celebración en el Centro histórico finalizará a las 18:00 horas. La fijación de esta hora no supone cambio alguno respecto a las ediciones anteriores.

Cabe recordar que la Ordenanza de la Feria establece en su artículo 3 que la Feria se celebra en el mes de agosto y que para la determinación anual de su calendario "se establece como referencia la necesaria inclusión del día 19, en conmemoración de la Reconquista de Málaga por los Reyes Católicos y su incorporación a la Corona de Castilla. El periodo de duración de cada edición será establecido mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local".

En cuanto al establecimiento del horario de finalización, como se recoge en el artículo 11, la Feria en el Centro comenzará y finalizará a la hora establecida anualmente, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, "en todas sus calles y plazas, cesando a esa misma hora la música en la vía pública".

Por ello, y teniendo en cuenta el desarrollo de la Feria en las ediciones anteriores, así como las demandas de los distintos colectivos afectados, se ha propuesto que el horario de finalización de actividades en el Centro Histórico de la Feria de Málaga 2026, se establezca en las 18:00 horas.