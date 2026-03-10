Casi nueve calles Larios en verde: así será el gran parque Frank Capra de Málaga que abrirá antes de las municipales

Las claves nuevo Generado con IA El futuro parque Frank Capra en Teatinos contará con 50.000 metros cuadrados, mil árboles y 10.000 metros de pradera. La inversión para la transformación del solar asciende a 7,5 millones de euros y la apertura está prevista para los primeros meses de 2027. El diseño contemporáneo incluye zonas de juegos infantiles, área deportiva, parque canino, mobiliario urbano y más de 100 especies vegetales. El parque dispondrá de sistemas de riego inteligente, iluminación LED y reserva espacio para la nueva sede judicial de la Policía Local.

Imaginen nueve calles Larios pintadas de verde; cubiertas en buena parte por hasta un millar de árboles y 10.000 metros cuadrados de pradera. Pues esa es la dimensión real del futuro parque Frank Capra de Teatinos, que ya toma forma junto a la popular fuente de los colores.

Por más que durante años el solar elegido ha sido un descampado utilizado como aparcamiento en precario, los 50.000 metros cuadrados de superficie de los que dispone elevan el valor estratégico de una operación de transformación completa, en el que se van a invertir, al menos, 7,5 millones de euros.

Los plazos estimados fijan para los primeros meses de 2027, en la antesala misma de las elecciones municipales del año que viene, la apertura de esta zona verde. Con esta intervención se da respuesta a una larga demanda ciudadana, por cuanto la ejecución del parque fue asumida por el Ayuntamiento hace muchos años sin que haya sido posible hasta ahora.

Diseño del gran parque planteado en la calle Frank Capra.

Aunque el arranque formal de los trabajos tuvo lugar hace algunos días, no ha sido hasta este lunes cuando oficialmente ha sido plantado el primero de los árboles que conformarán el que está llamado a ser uno de los grandes oasis naturales de la capital de la Costa del Sol.

Un parque "contemporáneo"

El diseño del espacio, elaborado desde el departamento de Arquitectura de la Gerencia de Urbanismo, apuesta por una zona verde capaz de albergar grandes zonas de estancia. "Es un parque contemporáneo", remarcó Javier Pérez de la Fuente, jefe del departamento de Arquitectura durante el inicio de los trabajos.

Muestra de esta concepción moderna es la generación de varias plazas, de zonas de juegos infantiles y elementos de gimnasia… Todo ello entrelazado por una amplia red de caminos, con unos 9.000 metros cuadrados (pavimentos terrizos ecológicos, hormigones desactivados y fratasados en varios colores).

Para la ejecución de las plazas, la sostenibilidad cobra un gran protagonismo al utilizar materiales prefabricados con hasta un 30% de material reciclado. En cuanto a la jardinería prevista ésta estará formada por 103 especies diferentes distribuidas en una zona forestal que hará barrera con la carretera y que incluye más de 163 coníferas entre pinos y cipreses.

Esta especie de bosque quedará localizado en la franja de terreno más próxima a la ronda oeste. Más allá del valor paisajístico, estos ejemplares permitirán rebajar el impacto del ruido del tráfico por la autovía.

Además, habrá 10.000 metros de pradera, 675 árboles de sombra, 136 palmeras y más de 3.000 arbustos.

En cuanto al área infantil, esta ocupa una superficie de 1.778 metros en la que se integrarán juegos para todas las edades. En la zona deportiva se instalarán elementos de gimnasia al aire libre, además de tres mesas de ping-pong, dos canastas y aparatos para la práctica del work out.

En la zona sur del parque se instalará un parque canino de 1.000 metros, con cerramientos y pavimento adecuado a su uso por parte de los canes y dos fuentes para perros.

En cuanto al mobiliario urbano, se colocarán un total de 95 bancos, de hormigón y madera; y 37 de madera y acero; 55 papeleras, y aparcamientos para bicicletas a lo largo del parque.

Casi 20 kilómetros de tuberías

De igual forma, en el proyecto se definen además todas las redes de servicios necesarias, que incluyen el sistema de riego con casi 20 kilómetros de tuberías, sensores de temperatura y viento alimentados por energía solar y que darán información a un sistema automático de riego telegestionado.

Se contempla un sistema de alumbrado con 200 puntos de luz con tecnología led y telegestión y un sistema de drenaje (más de 1200 metros de tuberías), cuyas aguas pluviales serán almacenadas en un depósito y aprovechadas para el riego de la vegetación del parque.

El alcalde, Francisco de la Torre, que ha participado del inicio formal de las operaciones, ha puesto en valor el simbolismo de la iniciativa, por cuanto permitirá sumar otro parque urbano a los ya existentes en la ciudad.

El regidor ha recordado que dentro del propio espacio verde se reservan alrededor de 4.000 metros cuadrados para la construcción de la nueva sede judicial de la Policía Local. Una infraestructura que también ha sido adjudicada a la empresa Eiffage por un valor de 9,2 millones de euros. En su caso, el plazo que se maneja es de 18 meses.