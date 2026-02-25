Del viejo Correos a un hotel de "superlujo" en Málaga: negocian su explotación con 'gigantes' internacionales

Se prevé que el proceso burocrático y la selección del operador estén completados antes de finalizar 2026.

La intervención incluye un aumento del techo edificable en un 28% y mejoras urbanas valoradas en 1,6 millones de euros.

El proyecto, que contempla entre 178 y 200 habitaciones, negocia su explotación con grandes cadenas hoteleras internacionales.

El fondo israelí Nitsba Spain impulsa la transformación del antiguo edificio de Correos en Málaga en un hotel de superlujo.

Más de seis años después de hacerse con su propiedad, el fondo de inversión israelí Nitsba Spain, empieza a atisbar en el horizonte el viejo edificio de Correos convertido "en el hotel más lujoso de Málaga". "Será de superlujo y singular", aseguran.

Ese es el anhelo con el que, según explica el representante del promotor, Francisco Ruiz, se viene trabajando desde hace años en una operación urbanística que se está demostrando de enorme complejidad.

Tras no pocos vaivenes, el proyecto de recuperación del "icónico" edificio, cerrado a cal y canto desde hace casi 16 años, la propiedad celebra la aprobación inicial del Estudio de Ordenación sobre el que pivota esta ambiciosa intervención.

Es justo este hito el superado tras el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su reunión de ayer martes. Pese a que aún restan meses por delante de tramitación, que habrá de incluir informes sectoriales clave como el de Aviación Civil, este avance supone un “punto de inflexión real”.

De hecho, su ratificación genera un poso de confianza indispensable en el proceso de negociación abierto con varias cadenas hoteleras de primer nivel.

Aunque la empresa opta por la prudencia y por omitir el nombre de las firmas interesadas, sí confirma la existencia de dos grandes grupos internacionales con propuestas firmes, dispuestas a hacerse con el futuro establecimiento. Nombres a los que podría sumarse un tercer operador.

"Son cadenas muy punteras, que trabajan con estudios de arquitectura de los más importantes del mundo y de España", explica Ruiz, quien subraya: "Van fuerte por el proyecto".

Capacidad

El Estudio de Ordenación fija una horquilla de entre 178 y 200 habitaciones, pero la configuración final quedará en manos del operador elegido.

Sobre la mesa hay enfoques que reservan espacio para salas de reuniones y eventos de muy alto nivel, pensadas para complementar al Palacio de Ferias, y otros que incorporan un peso mayor de usos comerciales o de negocio. Al tiempo, hay ideas que defienden la posibilidad de acometer un aparcamiento subterráneo y otras que trabajan en una pieza específica para congresos.

De la solución final dependerá esencialmente la inversión definitiva. Sea como fuere, Ruiz deja claro que el futuro hotel 5 estrellas lujo contará con un diseño "llamado a ser emblemático para la ciudad".

El deseo de la propiedad es que antes de finalizar 2026 se haya completado todo el proceso burocrático, incluyendo la presentación y el aval del proyecto arquitectónico final.

Si bien dependerá del estudio finalmente seleccionado, avanza la apuesta por "desnudar totalmente la torre" del antiguo Correos, rehaciéndola. En cualquier caso, se asume que la esencia del complejo se mantendrá, incluyendo una intervención técnicamente exigente.

El trámite ahora aprobado avala la propuesta de la promotora de incrementar el techo edificable actual. A cambio del pago de 1,5 millones al Ayuntamiento y la cesión de un local de 362 metros cuadrados, se autorizará un incremento del 28%, pasando de los 13.613,80 metros cuadrados a 17.480,45. Esto es, 3.866,65 metros más.

Al tiempo, la actuación incluye obras de mejora de un entorno de casi 12.000 metros cuadrados valoradas en 1,6 millones.

Esta variación se concentrará en el módulo B del edificio, que da a la Avenida de la Aurora. Es justo este punto donde se concentran las principales variantes volumétricas, ya que la torre principal mantendrá su altura.