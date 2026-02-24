Declaran culpable al joven que atropelló mortalmente a José Carlos junto a una discoteca de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Un jurado popular ha declarado culpable por unanimidad al joven acusado de atropellar mortalmente a José Carlos y herir a tres personas más en Málaga. El fiscal solicita 20 años de prisión por asesinato y 30 años más por los intentos de asesinato, mientras que la acusación particular pide 25 años solo por el atropello mortal. El acusado seguirá en prisión provisional debido a la gravedad de la pena y el riesgo de fuga, según ha decidido la magistrada. Los hechos ocurrieron tras una pelea en la puerta de una discoteca, cuando el acusado embistió con su coche a la víctima y sus acompañantes, actuando de forma intencionada según las acusaciones.

Un jurado popular ha declarado culpable por unanimidad al joven acusado de atropellar mortalmente a otro joven, llamado José Carlos, y herir a tres más a la salida de una discoteca en la capital malagueña. Los miembros del jurado han considerado que el procesado es culpable de un delito consumado de asesinato y tres en grado de tentativa y han apreciado los atenuantes de reparación parcial del daño y confesión.

El fiscal, tras la lectura del veredicto, ha pedido que el acusado sea condenado a 20 años de prisión por el asesinato y por cada una de las tres tentativas ha solicitado diez años más de cárcel -es decir, un total de treinta años por los tres intentos de asesinato-, mientras que la acusación particular ha elevado su petición de pena a 25 años de cárcel por el atropello mortal.

Tras la petición de las penas de las acusaciones, la magistrada presidenta ha celebrado una pequeña vista para determinar si el acusado debía seguir en prisión provisional, y las dos acusaciones han solicitado su prórroga, mientras que la defensa se ha mostrado contraria a ello por el arraigo familiar. La magistrada, tras escuchar los argumentos de todos, ha decidido que debía prorrogarse la prisión debido a la "enormidad de la pena" que se le iba a imponer. Aunque fuera cierto que pueda tener arraigo, ha valorado que también existía riesgo de fuga por la elevada pena que se le iba a imponer.

Los hechos ocurrieron el 15 de mayo de 2022 cuando el procesado celebraba su 26 cumpleaños en una discoteca con varios amigos. En el mismo establecimiento celebraba otro cumpleaños el joven que resultó fallecido, de 25 años, que estaba acompañado por dos amigos y una joven con la que había iniciado una relación. Sobre las 6.15 horas, ambos grupos salieron a la calle, donde había una pelea entre otros jóvenes que se agredían con botellas de cristal.

Las acusaciones han mantenido en el juicio que, por motivos que se desconocen, un joven de uno de esos grupos propinó a José Carlos un botellazo en la cabeza que le hizo caer inconsciente sobre la calzada. Mientras tanto, el grupo del acusado se dirigió al coche para volver a casa. Según el fiscal y la acusación particular, con el procesado al volante, el joven que le acompañaba en el asiento del copiloto sacó por la ventanilla una botella de vodka.

Al pasar por la puerta del local, vieron a la víctima tendida en el suelo asistida por sus amigos, momento en el que alguien que participaba en la reyerta ajena a ambos grupos golpeó con otra botella la que llevaba el copiloto asomando por la ventanilla, provocando que esta se rompiera y causara al acompañante del acusado una herida sangrante en la cara.

Esto, según las acusaciones, provocó que el acusado realizara un brusco cambio de sentido y, una vez realizado el giro, "en lugar de conducir por su carril de circulación, cambió la trayectoria del vehículo y embistió a toda velocidad, de forma intencionada y con evidente desprecio por su vida, a la víctima y a sus acompañantes, que nada tenían que ver con lo sucedido al copiloto y no tuvieron ninguna oportunidad de reaccionar".