Estas son las obras con las que Málaga quiere proteger sus barrios del riesgo de inundaciones

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga impulsa una decena de obras para reducir el riesgo de inundaciones en distintos barrios. Las actuaciones, valoradas en más de 11,5 millones de euros, incluyen la separación de redes de saneamiento y pluviales. Entre los proyectos destacan mejoras en Churriana, Palma-Palmilla, Carretera de Cádiz, Pedregalejo Alto y la rehabilitación del colector histórico Carretería. También se prevén renovaciones en la barriada de La Mosca y un nuevo sistema de drenaje desde Dos Hermanas hasta el mar.

La labor que viene realizando desde hace años Málaga para protegerse de las inundaciones sigue avanzando.

El Ayuntamiento ha informado este jueves de la decena de obras que está impulsando para aumentar la capacidad de avanzar en la separación de redes de saneamiento y pluviales.

Y ello con el objetivo de reducir los riesgos de inundación en distintos puntos de la urbe. El valor de los trabajos supera los 11,5 millones de euros, según ha dado a conocer la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Penélope Gómez.

Durante su intervención, la edil ha explicado que el reciente comienzo de los trabajos que mejorarán la canalización de las aguas pluviales en el entorno de las calles Torremolinos, San Javier y Enrique Van Dulken (Churriana), se añaden otros en la avenida Salvador Allende (distrito Este), en la zona suroeste de la barriada Palma-Palmilla y en la calle Federico Orellana Toledano (Carretera de Cádiz), así como los previstos para las próximas semanas en la calle San Nicolás (Centro).

Mapa de las actuaciones. Ayuntamiento de Málaga

En paralelo, se está ejecutando la primera fase de la rehabilitación del colector histórico Carretería, que abarca el tramo desde la plaza de la Victoria hasta la calle Prim (Centro), al tiempo que se ha formalizado el contrato para la segunda fase del citado colector (entre Prim y Comandante Benítez).

Al mismo hay que sumar el de separación de redes de residuales y pluviales en la Carretera de Guadalmar desde el parque empresarial Villa Rosa hasta la estación de bombeo Pascal en el marco de la remodelación de todo el sistema de saneamiento que se está ejecutando en Guadalmar, y está en fase de licitación la renovación de las redes en Pedregalejo Alto.

Gómez ha informado de que en los próximos meses está previsto que se avance en otras obras pendientes de licitación, como la renovación de redes en la barriada de La Mosca o la mejora del drenaje urbano desde la barriada de Dos Hermanas hasta el mar mediante la construcción de un nuevo cajón de pluviales que complementará al ya existente en la avenida de la Paloma.