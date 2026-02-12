Así es la obra clave con la que se quiere liberar la segunda gran ampliación del Plaza Mayor y evitar el atasco de la MA‑20

Casi seis años después de que se empezaran a sentar las bases de la segunda gran ampliación del centro comercial Plaza Mayor y del outlet de McArthurGlen en Málaga, el proyecto alcanza un hito relevante.

A la espera de que el camino quede completamente habilitado, es de destacar el paso adelante que acaba de dar el Ministerio de Transportes con la apertura a información pública de una infraestructura viaria indispensable para hacer posible la extensión de este espacio comercial.

En concreto, se trata de la construcción de un doble carril de trenzado en la MA‑20, entre los enlaces del campo de golf y el acceso sur al aeropuerto.

Una pieza clave en el devenir de la operación, por cuanto la Dirección General de Carreteras condiciona su informe favorable a la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), que da encaje a este nuevo desarrollo comercial, a que se ejecuten estas obras de reordenación de accesos.

Para los expertos del organismo estatal, son imprescindibles para mantener "inalterado el nivel de servicio y la seguridad vial" en la autovía.

La actuación es promovida por Plaza Mayor Shopping y DOC Málaga Siteco Phase 2 y consiste en ampliar la calzada sentido Málaga con dos carriles de trenzado adicionales entre los puntos kilométricos 1,5 y 3,6, de forma paralela al tronco de la MA‑20.

De acuerdo con la propuesta, las obras tienen un presupuesto estimado de 6,8 millones de euros, incluyendo obra, expropiaciones, vigilancia ambiental y partida cultural. El plazo de ejecución es de seis meses.

El esquema incluye también la construcción de carriles segregados tipo bypass en las rotondas de acceso al campo de golf y a Guadalmar/San Julián, el desplazamiento de la glorieta de los golfistas hacia el sur y la adaptación del ramal de salida hacia el aeropuerto para encajar la nueva sección.

Además de estos trabajos, el proyecto prevé la ampliación de las obras de drenaje existentes, nuevas pantallas acústicas, iluminación y cerramientos, así como la reposición de servicios afectados.

El propio documento de trazado define la intervención como una "medida de acondicionamiento" necesaria para "mantener inalterado el nivel de servicio y seguridad de la autovía con motivo de la ampliación del centro comercial Plaza Mayor".

Rechazo inicial

En un informe emitido el 4 de diciembre de 2024, Carreteras rechazó las soluciones iniciales planteadas –como el desdoblamiento de la carretera del Parador y un bypass directo desde Guadalmar a la MA‑20– por no ajustarse a la normativa de seguridad vial y accesos a carreteras del Estado, y llega a proponer expresamente, como alternativa viable, la ejecución de un trenzado en la margen derecha similar al que ya se construyó en la margen izquierda en 2019.

Ese primer trenzado, ejecutado en la calzada sentido Algeciras entre 2019 y 2020, supuso ampliar a cuatro carriles la margen izquierda de la MA‑20 en el entorno de Plaza Mayor y rehacer el paso superior del pk 3,260, precisamente para dejarlo preparado ante futuras ampliaciones de la calzada derecha.

El nuevo proyecto aprovecha esa previsión: el carril interior del doble trenzado que ahora se construirá en sentido Málaga está diseñado para convertirse en el futuro tercer carril del tronco de la autovía en el gran proyecto de ampliación de la MA‑20 entre los pk 0 y 9, que prevé tres carriles por sentido en todo el tramo.

En paralelo, la modificación urbanística ligada a la segunda ampliación del complejo comercial aumenta en unos 21.500 metros cuadrados la edificabilidad de uso comercial del ámbito SUNC.BM‑4 ab Ampliación Plaza Mayor y DOC 2 Fase, de los que 17.584,30 metros cuadrados son incremento neto y 3.915,70 metros proceden de un traslado de aprovechamiento desde la UE‑2 del Plan Bahía de Málaga.

El sector suma en total 263.218,48 metros de suelo y una edificabilidad global de 80.566,03 metros, lo que consolida a Plaza Mayor como uno de los mayores polos comerciales del área metropolitana.

El estudio de tráfico incorporado al expediente analiza la situación actual del entorno, la generación y atracción de viajes tanto de la primera ampliación –el outlet abierto en 2021– como del nuevo sector SUNC.BM‑4 ab, además de otros desarrollos previstos como el parque de San Julián y la UE‑2.

Sus conclusiones apuntan a que, con el doble carril de trenzado y la nueva configuración de accesos, el tramo de la MA‑20 y el propio trenzado mantienen un nivel de servicio B en el escenario 2024 y C en el horizonte 2044, incluso considerando plenamente desarrollada la ampliación comercial; es decir, no se degrada el funcionamiento respecto al escenario sin desarrollo.

El proyecto prevé ejecutar la obra en fases para mantener la autovía abierta al tráfico durante los trabajos, reduciendo provisionalmente el ancho de los carriles existentes y apoyándose en desvíos señalizados.

En una primera fase se acometerán los terraplenes adosados, la ampliación de drenajes y parte de los nuevos ramales sin invadir la traza principal, y en una segunda fase se abrirán a la circulación los nuevos carriles de trenzado para poder remodelar los accesos actuales, con cortes puntuales y preferentemente nocturnos en las glorietas y en el tronco para extender los firmes y la señalización horizontal.