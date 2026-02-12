El derribo de los cines del Málaga Nostrum finaliza y abre el camino a la llegada de Costco

Imagen de la demolición de los viejos cines y la bolera del Málaga Nostrum.

Las claves nuevo Generado con IA Finaliza la demolición del edificio que albergaba los cines y la bolera del centro comercial Málaga Nostrum. En la parcela donde se ubicaban estos locales se levantará el primer establecimiento de Costco en Málaga capital y la Costa del Sol. La demolición ha generado unas 1.000 toneladas de hierro y acero y 13.000 toneladas de hormigón. La inversión prevista para el proyecto es de 24 millones de euros y se prevé que las obras duren unos diez meses, con apertura estimada a principios de 2027.

El complejo que durante años albergó los cines y la bolera del centro comercial Málaga Nostrum dice adiós definitivamente.

Tras cerrar sus puertas en junio del año pasado, el edificio se encuentra prácticamente demolido después de varios meses de trabajos de demolición.

La imagen actual de la parcela evidencia la culminación del derribo de la construcción sobre la que se levantará el primer establecimiento del gigante Costco en Málaga capital y la Costa del Sol.

Muestra de la envergadura de la intervención es la cantidad de residuos que se generan. Según los datos aportados a EL ESPAÑOL de Málaga por Bogaris a partir de la medición aproximada de las unidades de obra que componen el inmueble afectado, sus características constructivas y tipológicas, se estiman unas 1.000 toneladas de hierro y acero y 13.000 toneladas de hormigón.

Una vez retirados todos los escombros, será cuando se abra de par en par el camino final para el arranque de las obras del Costco, que cuenta con licencia desde hace años.

Otra imagen del avance de los trabajos.

La llegada del operador está llamada a ser el gran operador comercial del Málaga Nostrum, en el claro objetivo de revitalizar este popular complejo.

De acuerdo con los detalles de la licencia de obras, la inversión prevista se estima en 24 millones de euros de presupuesto de ejecución material.

Las instalaciones del hipermercado dispondrán de una planta sótano, de planta baja y de planta primera (sin poder superar los 14,5 metros de altura). Hay proyectadas 640 plazas de parking y la parcela total mide 14.460 metros cuadrados.

Una vez puesto en marcha el contador, unos diez meses de trabajos. Conforme a esta previsión, todo hace pensar que será a principios de 2027 cuando el proyecto sea una realidad.