Así será el parque del CaixaForum de Málaga: dunas verdes, drenaje sostenible y tres accesos peatonales

Las claves nuevo Generado con IA El parque del CaixaForum de Málaga ocupará 5.564 m² y será una extensión exterior del edificio, con dunas verdes, caminos peatonales y gestión sostenible del agua. El diseño incluye tres accesos peatonales principales para dar máxima permeabilidad al entorno, y emplea drenaje sostenible con cisterna para reutilizar agua de lluvia. El proyecto renovará aceras, mejorará la accesibilidad y contará con iluminación exterior eficiente, favoreciendo la biodiversidad mediante elementos de madera muerta y arena. La actuación supone una inversión de 515.000 euros y resuelve la transformación de un aparcamiento improvisado en un gran espacio verde vinculado al centro cultural.

La llegada del CaixaForum a Málaga, una de las más reconocidas marcas a nivel nacional, no sólo va a permitir a la capital de la Costa del Sol completar su actual oferta cultural, sino que además va a posibilitar contar con un edificio de diseño vanguardista, en forma de gota de agua, y de un nuevo parque de unos 5.500 metros cuadrados.

Con este objetivo, el Consejo de Urbanismo tiene previsto aprobar en su próxima sesión el proyecto de obras ordinarias de urbanización del Parque CaixaForum, el gran espacio libre que articulará el entorno del futuro centro cultural de La Caixa.

La actuación, promovida por la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, supone una inversión de 515.000 euros (sin IVA) y un plazo de ejecución previsto de seis meses.

​El expediente afecta a la parcela localizada justo frente a la Comisaría de la Policía Nacional, en la entrada a la ciudad. La superficie afectada era de 8.779 metros cuadrados, si bien el proyecto de urbanización se centra en una superficie neta de 5.564 metros cuadrados de parcela.

Se trata de un espacio que actualmente funciona como un aparcamiento improvisado, con un parterre arbolado en el extremo este.

Ordenación de la parcela sobre la que se levantará el CaixaForum de Málaga.

El objetivo es transformar ese vacío en un parque concebido como extensión exterior del edificio CaixaForum, resolviendo de manera integrada la parcela edificable y dos franjas colindantes: una ampliación del viario hacia el oeste, en dirección a la calle Juan Carlos Onetti, y una actuación en curva hacia el sureste que abre el ámbito a la plaza Manuel Azaña.

Todo el conjunto se plantea como un tratamiento unitario, funcional y espacialmente vinculado a los accesos y a los espacios libres del centro cultural.

Cómo será el parque

El parque se diseña como un paisaje topográfico "suave", con colinas verdes, caminos peatonales y una gestión muy cuidada del agua y del suelo.

​Ocupa 5.564 metros entre Luis Francisco Pallardo Peinado, Virgen de la Cabeza, Don Quijote y Juan Carlos Onetti.

​Integra no solo la parcela del edificio, sino también la ampliación del viario hacia Juan Carlos Onetti y la apertura hacia la plaza Manuel Azaña, como un único ámbito peatonal vinculado al CaixaForum.

Contará con tres accesos peatonales principales, dando una "permeabilidad total" al entorno del edificio.

​El estudio geotécnico detecta la presencia de estratos arcillosos a poca profundidad, materiales impermeables y autocompactantes que dificultan el crecimiento del arbolado y la infiltración natural del agua. Para resolverlo, el proyecto prevé:

Retirar entre 50 y 70 cm de terreno superficial y sustituirlo por un sustrato arenoso enriquecido con humus, que facilite el desarrollo radicular y una adecuada retención hídrica.

Instalar drenajes que conduzcan el agua hacia una cisterna de almacenamiento destinada al riego, con un rebosadero conectado a la red de alcantarillado, de forma que se laminen las escorrentías y se reutilice parte del agua de lluvia.

La ordenación verde se materializa mediante un sistema de dunas modeladas con ese sustrato, donde se implantará arbolado y especies arbustivas en condiciones de estabilidad y buena retención de humedad.

En los espacios intermedios se incorporan elementos de madera muerta y arena, para favorecer la biodiversidad y la presencia de fauna auxiliar e insectos beneficiosos.

​Tras el informe de Parques y Jardines, se ha ajustado la paleta vegetal: se sustituye el Quercus canariensis por Quercus ilex (encina), se reduce la densidad de arbustivas a una referencia de 10 unidades por metro cuadrado ajustable en obra y se limita el porte inicial del arbolado a 14–16 cm de perímetro para facilitar su arraigo.

En cuanto al espacio urbano, se renovarán las aceras perimetrales para unificar imagen y mejorar accesibilidad, se ha diseñado una iluminación exterior que garantice seguridad y accesibilidad sin generar contaminación lumínica excesiva.

​Tramitación

La documentación original fue presentada el 27 de febrero de 2025 por la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa.

​El 11 de abril de 2025 se remitió para informe a EMASA, al Área de Movilidad, al Real Cuerpo de Bomberos, al Servicio Técnico de Limpieza, a Parques y Jardines y al Departamento de Planeamiento de la GMU; el 11 de septiembre de 2025 se reiteró la petición a Bomberos, Limpieza y Parques y Jardines.

​El 23 de octubre de 2025 Urbanismo trasladó al promotor todas las observaciones para que adapte el proyecto. Un nuevo documento, ya corregido conforme a los criterios municipales, se presenta electrónicamente y es el que ahora se propone aprobar en su versión fechada en enero de 2026.

​Es de reseñar la existencia de discrepancias entre el Área de Movilidad y la Gerencia de Urbanismo respecto al impacto del CaixaForum en el entorno.

​El Departamento de Movilidad subrayó en su informe que el proyecto no interviene sobre la red viaria existente ni introduce cambios en la circulación de vehículos, limitándose al ámbito del parque y a la movilidad peatonal, pero aun así consideró necesaria la elaboración de un estudio de movilidad asociado.

​Urbanismo, sin embargo, calificó la petición de "extemporánea" y sostuvo que los problemas de tráfico no deben cargarse sobre este proyecto de obras ordinarias de urbanización.

Argumentaba que el edificio dispondrá de solo 101 plazas de aparcamiento en dos plantas subterráneas, una dotación inferior al aparcamiento en superficie que hoy se produce en la zona, y que la actuación se centra en ordenar y peatonalizar el entorno inmediato del CaixaForum.

​