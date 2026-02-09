Así será el Palacio de la Ópera de Málaga: 200 eventos al año, auditorio para 1.900 localidades, museo...

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sigue dando pasos en su apuesta personal por dotar a la capital de la Costa del Sol de un auditorio en los terrenos del puerto.

Asumido el compromiso de activar la licitación de las obras, valoradas en unos 210 millones de euros, a lo largo de este 2026, el regidor, que podría estar afrontando su último mandato al frente de la Casona del Parque, ha trazado una hoja de ruta que otorga especial protagonismo a los patrocinadores privados.

De hecho, del coste total de ejecución de este gran equipamiento cultural, su idea es que alrededor de 110 millones procedan de fondos privados. El restante se reparte entre la Junta de Andalucía, con 25; el Ayuntamiento, con 15, y la Diputación con 10. Y faltan los 45 millones que el alcalde quiere que aporte el Ministerio de Cultura, que hasta la fecha se ha negado.

Otra imagen del futuro Palacio de la Ópera de Málaga.

Y para ello ha impulsado desde hace varias semanas una labor de búsqueda de firmas interesadas en aportar económicamente a la operación a cambio de que su nombre esté estrechamente vinculado a uno de las mayores iniciativas en la historia reciente de la ciudad.

Con este objetivo, el Ayuntamiento ha elaborado un amplio dossier informativo que ha sido enviado a diversas entidades, al objeto de que sopesen la posibilidad de intervenir mediante patrocinios o mecenazgo.

Una de las primeras particularidades del documento es que el futuro edificio, diseñado por Federico Soriano y Agustín Benedicto, será bautizado con el nombre de Palacio de la Ópera de Málaga. Denominación al que habrá que sumar, llegado el caso, el nombre de la entidad dispuesta a desembolsar 40 millones de euros a cambio de este privilegio.

​El documento presenta el Palacio de la Ópera como un complejo cultural de vanguardia, concebido como "espacio icónico" para la preservación y promoción de las artes escénicas, con capacidad para revitalizar la zona oeste de la ciudad, atraer inversión y apoyar un turismo de mayor poder adquisitivo.

El edificio incluirá un Gran Auditorio de hasta 1.900 localidades, una Sala de Cámara de más de 500 plazas, museo y tour interactivo de artes escénicas, salas de ensayo y conferencias, restaurante temático, zonas para congresos y aparcamiento.

​Volumen de actividad

Según el dossier, este equipamiento aspira a acoger más de 200 eventos al año entre ópera, teatro, musicales, conciertos, congresos, convenciones y visitas turísticas, con una previsión superior a 500.000 asistentes anuales entre público B2C, B2B, visitantes y turistas.

​La instalación se integraría en el eje cultural de la ciudad, junto al Teatro Romano, la Catedral, el Museo Picasso, el Centre Pompidou, FYCMA y la Alcazaba, configurándose como el "emblema musical" que falta en el ecosistema cultural malagueño.

Imagen del Auditorio del Palacio de la Ópera de Málaga.

La propuesta sitúa el Palacio cerca de los principales nodos de transporte: la terminal de cruceros (más de 500.000 pasajeros/año, a 15–20 minutos a pie), la estación María Zambrano (más de 9 millones de pasajeros/año, a unos 10 minutos caminando) y el aeropuerto Málaga–Costa del Sol (más de 25 millones de pasajeros, a unos 10 minutos en coche).

​Al tiempo, se subraya el potencial del proyecto para dinamizar el tejido económico, generar empleo y consolidar a Málaga como hub cultural y tecnológico del sur de Europa, con capacidad para acoger de manera permanente grandes citas como el Festival de Cine Español de Málaga, el Festival de Jazz, los Premios Nacionales del Videojuego o el Congreso de Ciberseguridad de Andalucía.

​Sostenibilidad y diseño del edificio

La propuesta define el Palacio como un edificio state of the art en sostenibilidad, con medidas de eficiencia energética (paneles solares, iluminación LED inteligente, climatización pasiva, reducción de huella de carbono), uso de materiales reciclados y maderas certificadas, pavimentos y butacas de bajo impacto ambiental, y una estrategia de movilidad basada en la accesibilidad universal, el transporte público y la movilidad activa.

​El dossier detalla seis líneas principales de colaboración privada, con cuantías y duraciones orientativas:

Naming Rights del Palacio 40.000.000 € 40–50 años

Auditorio Principal 10.000.000 € 40–50 años

Sala de Cámara 5.000.000 € 40–50 años

Museo & Tour Interactivo 5.000.000 € 40–50 años

Mecenas Empresa Fundadora 2.000.000 € Permanente

Mecenas particulares 3.000–5.000 € Permanente

Los paquetes de naming (Palacio, Auditorio, Sala de Cámara, Museo & Tour) contemplan la integración del nombre del patrocinador en la denominación oficial de los espacios durante 40–50 años, visibilidad destacada en fachada, señalética interior y exterior, derechos de asociación de marca con los eventos, presencia en soportes físicos y digitales, y uso exclusivo de los espacios 2–3 días al año con hospitalidad VIP y acceso prioritario.

​La figura de Mecenas Empresa Fundadora prevé aportaciones de 2 millones de euros por empresa, a pagar durante 5 años (400.000 € anuales) mediante donaciones acogidas a la Ley 49/2002, con deducciones fiscales del 40% los tres primeros años y del 50% los dos siguientes, lo que situaría la aportación real media en torno a 224.000 euros por año según los cálculos del propio dossier.

​Estas empresas obtendrían visibilidad destacada en un Muro de Empresas Fundadoras, presencia en el material de temporada y la web, butacas nominativas en las primeras filas del Auditorio Principal, acceso preferente al Palacio, salas VIP, prioridad en compra de entradas y participación en un Comité Asesor y en una Gala Anual de Fundadores.

​Para particulares, se contempla un mecenazgo de entre 3.000 y 5.000 euros repartidos en dos años, también con beneficios fiscales según la Ley 49/2002, a cambio de que su nombre figure de forma permanente en una placa sobre una butaca del Auditorio Principal o de la Sala de Cámara y de acceso anticipado a la compra de entradas para poder ocupar ese asiento.

​Proyección mediática

El documento calcula un valor equivalente publicitario de 25 millones de euros anuales, tomando como referencia la exposición mediática del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) y extrapolando a un volumen estimado de 200 eventos anuales y más de medio millón de asistentes.

​En términos de alcance, se habla de 275,5 millones de impactos anuales directos, más 300 millones adicionales vinculados a eventos ya existentes en la ciudad, y un coste por mil impresiones (CPM) aproximado de 2,60 euros para una inversión anual de 1,5 millones de euros.

