Un atropello deja tres heridos en el Centro de Málaga tras producirse una colisión entre varios vehículos

Las claves nuevo Generado con IA Tres personas han sido atropelladas en la Alameda de Colón, en el Soho de Málaga, tras un accidente entre dos vehículos. El accidente ocurrió alrededor de las 14:15 horas, cuando uno de los coches chocó contra una palmera y se salió de la vía. De los tres heridos, uno pudo salir andando y dos, de origen extranjero, sufrieron heridas graves: lesiones bucales y fracturas. El incidente se produjo después de que un conductor ebrio golpeara lateralmente a otro vehículo, provocando el atropello.

Tres personas han sido víctimas de un atropello en la Alameda de Colón hacia las 14.15 horas, según la información aportada por fuentes consultadas. El suceso ha provocado un amplio dispositivo frente al restaurante Cávala, en el Soho.

Los servicios de emergencias han recibido varias llamadas alertando de los hechos sobre las 14.15, enviando al lugar a ambulancias, efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga y Policía Local, que está controlando el tráfico en estos momentos.

Según han trasladado al 112 los alertantes, la colisión de dos vehículos ha provocado que uno de ellos acabe chocando contra una palmera, saliéndose de la vía y atropellando a tres personas.

Así, según han informado a EL ESPAÑOL de Málaga fuentes cercanas al operativo, de los tres heridos, uno ha salido andando por su propio pie, mientras que dos, de origen extranjero, presentan heridas importantes: uno de ellos, lesiones en boca y dientes, mientras que el otro tiene una herida en la frente y fracturas en la parte inferior del cuerpo.

Al parecer, un vehículo conducido por un conductor ebrio ha golpeado a otro por un lateral y el vehículo golpeado ha perdido el control, atropellando a los tres peatones.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora, puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.