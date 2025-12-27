Hallan el cadáver de una mujer en la playa de la Caleta de Málaga: tenía la cabeza sumergida en el agua

Las claves nuevo Generado con IA El cadáver de una mujer fue hallado en la playa de la Caleta de Málaga este sábado por la mañana, con la cabeza sumergida en el agua y el cuerpo en la arena. Testigos señalan que la fallecida parecía de mediana edad y vestía un vestido y sandalias de verano, algo inusual por el frío de la mañana. La Policía Nacional ha asumido la investigación para esclarecer las causas de la muerte e identificar a la mujer, y se ha activado el protocolo judicial pertinente.

Triste hallazgo en la playa de la Caleta de Málaga este sábado, 27 de diciembre. Una mujer ha sido localizada muerta en la orilla sobre las nueve de la mañana, según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

Al parecer, el cadáver tenía la cabeza sumergida en el agua y el cuerpo en la arena; y tras percatarse varias personas de su presencia al amanecer, decidieron llamar a los servicios de emergencia, concretamente al 061, que derivó la llamada al 112 enviando al lugar a los servicios sanitarios y a la Policía Local y Nacional.

Testigos de los hechos han confirmado al periódico que la mujer parecía de mediana edad y que iba vestida con un vestido y sandalias de verano, algo "extraño" teniendo en cuenta el frío de esta mañana en la zona costera.

Hasta el momento no han trascendido más detalles al respecto de los hechos. Se ha activado el protocolo judicial pertinente y a esta hora siguen trabajando en el lugar las autoridades para tratar de esclarecer lo ocurrido e identificar a la fallecida. La investigación ha quedado en manos de la Policía Nacional.

