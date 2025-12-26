De rey mago por ayudar en la dana a vivir bajo un puente: Mansour acepta alojarse en un Centro de Acogida

Las claves nuevo Generado con IA Mansour Konte, joven guineano de 20 años, se hizo viral por ayudar a una joven durante la DANA de Málaga y fue nombrado rey mago en la cabalgata de enero. Pese a la fama, Mansour vivió bajo un puente en Málaga durante meses tras promesas incumplidas de trabajo y salario muy bajo en Madrid. El Ayuntamiento de Málaga ha confirmado que Mansour ha aceptado finalmente alojarse en el Centro de Acogida Municipal, tras rechazar inicialmente recursos municipales. Existen discrepancias entre el relato de Mansour y la versión municipal sobre el tiempo y la ayuda recibida durante su estancia en la calle.

Recordarán su historia. Su nombre es Mansour Konte, es guineano y tiene 20 años. El pasado mes de noviembre, un vídeo donde se le ve ayudando a una joven atrapada por el agua en la dana de Málaga se hizo viral y comenzaron a lloverle las oportunidades, llegando incluso a ser recibido por el alcalde de Málaga, que le agradeció su actuación y lo nombró rey mago de la cabalgata del pasado enero.

Pero no es oro todo lo que reluce. Hace apenas unos días, La Opinión de Málaga destapaba que Mansour se encontraba viviendo bajo el puente de Muelle Heredia. Relataba que llevaba diez meses en esa situación después de haber viajado hasta Madrid, donde le prometieron trabajo y sueldo. Un sueldo que, según su relato, era de 120 euros al mes. En las últimas entrevistas que ha dado, Mansour reconoce no saber qué le ha hecho a la vida para estar "tan jodido".

Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga ha matizado su historia. Al parecer, Málaga se ha vuelto a poner en contacto con él y, aunque en un primer momento, volvió a rechazar los recursos municipales, finalmente ha aceptado la posibilidad de alojarse en el Centro de Acogida Municipal (CAM).

Fuentes municipales han detallado que Mansour Konte fue localizado y atendido por primera vez vía telefónica el 18 de septiembre por la Unidad de Calle, tras tener conocimiento de que estaba durmiendo en la zona oeste de la ciudad.

Al día siguiente, el día 19 de septiembre, se acudió personalmente para atenderle y acompañarle hasta el Centro de Acogida Municipal, donde se le facilitó alojamiento. Posteriormente, el lunes 22 de septiembre, se mantuvo una nueva entrevista personal con él.

Así, fue entonces cuando relató que había estado trabajando fuera de Málaga durante cinco meses y que volvió a la ciudad, donde estaba trabajando en un almacén cuyo horario no era compatible con el del CAM. Asimismo, se le ofrecieron servicios básicos y aceptó los recursos de comida e higiene, aunque el 13 de noviembre fue dado de baja porque no hacía uso de ellos.

Este relato choca con el que el joven ha dado a los medios, hablando de un total de diez meses en la calle sin ayuda de nadie, más allá de una vecina que por solidaridad le da comida y le ayuda a asearse. Además, fuentes del CEAR confirmaron el pasado mes de julio a EL ESPAÑOL de Málaga que el joven había aceptado un trabajo en León, un extremo que nunca menciona.

Desde el Ayuntamiento han detallado, de igual modo, que se ha vuelto a contactar con él y, aunque en un primer momento, volvió a rechazar los recursos municipales, finalmente ha aceptado la posibilidad de alojarse en el CAM. Al respecto, han precisado que esto permitirá determinar sus intereses y expectativas para ajustar una intervención.