La Policía Local de Málaga interviene en una fiesta ilegal con más de 100 personas en Churriana

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Local de Málaga intervino una fiesta ilegal con más de 100 personas en una vivienda alquilada en Churriana, detectada a través de redes sociales. Se cobraban 25 euros por entrada y la responsable del evento fue identificada y denunciada por organizar actividades sin autorización y obstaculizar la labor policial. Durante la operación se denunciaron vehículos mal estacionados, personas por hacer sus necesidades en la vía pública, y se levantaron actas por tenencia de drogas; además, hubo una detención por delito contra la salud pública. En paralelo, se denunció al organizador de otra fiesta privada sin autorización en la calle Canal, también en Churriana.

La Policía Local de Málaga ha intervenido en la mañana de este viernes en una fiesta sin autorización organizada en una vivienda ubicada en la Carretera de Coín (distrito Churriana) que había sido alquilada.

La organización del evento había sido identificada a través de las redes sociales por agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) en el marco de la labor investigadora que se lleva a cabo en estas fechas para detectar la posible organización de fiestas en espacios sin autorización.

En este caso, las interacciones en redes se han reactivado durante la pasada madrugada con indicaciones sobre la ubicación exacta del evento, para cuyo acceso se cobraban 25 euros por entrada.

Varias unidades de la Policía Local se han personado en el inmueble, constatando que en el interior habría más de un centenar de personas.

Además, se han recibido varias llamadas a la Sala del 092 por molestias por ruido y la presencia de vehículos mal estacionados. Al dispositivo policial se han sumado efectivos del GIP y del Grupo Operativo de Apoyo (GOA).

La Policía ha identificado a la persona responsable del evento, que será denunciada por dos infracciones en base a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía: una por ejercer una actividad de ocio sin la preceptiva autorización y otra por impedir u obstaculizar las funciones de inspección de los agentes.

Durante la intervención, se ha procedido a denunciar a los propietarios de diez vehículos mal estacionados (cuatro de ellos han sido retirados por la grúa), así como a varias personas por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública.

Igualmente, se han levantado cuatro actas por tenencia de sustancias estupefacientes y una persona ha sido detenida por un presunto delito contra la salud pública.

Durante toda la mañana se ha impedido la entrada al inmueble a más personas, mientras se ha identificado a las que iban saliendo. La vigilancia se mantendrá de forma continuada en la zona.

En paralelo, también se ha procedido a denunciar al responsable de otra fiesta privada en otra vivienda en la calle Canal (distrito Churriana), cuyo organizador será igualmente denunciado por ejercer una actividad de ocio sin autorización. En este caso, el responsable ha procedido a desalojar tras ser advertido por los agentes.