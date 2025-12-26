Denuncian el apuñalamiento a un vigilante de seguridad del Castillo de Gibralfaro de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Un vigilante de seguridad del Castillo de Gibralfaro de Málaga fue apuñalado durante la madrugada mientras trabajaba en el monumento. La agresión ocurrió cuando el vigilante llamó la atención a un grupo de personas que estaban en la fortaleza fuera del horario de visitas. El hombre, de 60 años, sufrió heridas en el pecho y muslo y fue trasladado al Hospital Regional, aunque su vida no corre peligro. Alternativa Sindical Málaga ha condenado el ataque y reclama más medidas de seguridad, como guantes y chalecos 'antipinchazos' para los vigilantes.

Un vigilante del Castillo de Gibralfaro ha resultado herido tras ser apuñalado con un arma blanca esta pasada madrugada mientras trabajaba en el interior del monumento malagueño. El hombre, de 60 años, tuvo que ser trasladado al Hospital Regional tras resultar herido en el pecho y en el muslo, aunque no se teme por su vida.

Así lo ha denunciado públicamente Alternativa Sindical Málaga. Los hechos, que ocurrieron sobre las tres de la madrugada, ya han sido puestos en conocimiento de la Policía Nacional, que mantiene abierta una investigación.

Al parecer, el hombre atacado estaba acompañado de un compañero afortunadamente, lo que evitó un mal mayor. Desde el sindicato han condenado de forma rotunda la agresión sufrida por este vigilante cuando llamó la atención a un grupo de personas que se encontraba dentro de la fortaleza fuera del horario de visitas.

Sin mediar palabra, una persona se le acercó, provocándole varios golpes y le dio una puñalada en el pecho y en un muslo esgrimiendo el arma blanca. A continuación, se dieron a la fuga. El hombre herido fue localizado por otra compañera, que llamó al 112 para dar la voz de alarma después de salir a buscarle tras no responder a los walkies.

Desde Alternativa Sindical Málaga piden mayores de medidas de seguridad para los vigilantes y ofrecen "todo el apoyo" al vigilante herido. Concretamente solicitan guantes y chalecos 'antipinchazos'.