Tres policías reaniman a un hombre de 66 años tras desplomarse en plena calle en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Tres policías nacionales, uno en prácticas, reanimaron a un hombre de 66 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en plena avenida Simón Bolívar, Málaga. Los agentes coordinaron la llamada a emergencias y comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la vía pública. Con la llegada de una ambulancia y la Policía Local, que aportó un desfibrilador, lograron estabilizar al hombre antes de su traslado al hospital. La intervención rápida de los agentes fue clave para salvar la vida del paciente, quien permanece estable bajo observación médica.

La rapidez con la que actuaron tres agentes de la Policía Nacional —uno de ellos en periodo de prácticas— fue decisiva para salvar la vida de un hombre de 66 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en plena vía pública en Málaga. La escena ocurrió en la avenida Simón Bolívar, cuando los funcionarios, que realizaban labores propias de su cargo en la zona, vieron cómo un ciudadano se desplomaba de forma súbita sobre la acera.

Según recoge el comunicado policial, el hombre no respondía a ningún estímulo y no presentaba signos de respiración. Ante la situación crítica, los agentes, de la Comisaría Norte, se coordinaron de inmediato: activaron un aviso a la Sala del 091, solicitaron una ambulancia y comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a pie de calle.

Mientras los policías continuaban con las maniobras, el hombre comenzó a emitir bocanadas agónicas, un indicio de que la reanimación estaba surtiendo efecto. Minutos después llegaron al lugar una ambulancia de un centro de salud próximo y un indicativo de la Policía Local, que aportó un desfibrilador portátil para reforzar la asistencia. Entre todos los efectivos consiguieron que el paciente recuperara la respiración y el ritmo cardíaco en el mismo punto donde había caído.

Tras estabilizarlo, los sanitarios lo trasladaron en un vehículo medicalizado al hospital. El equipo médico destacó que la intervención temprana de los agentes, especialmente la aplicación inmediata de la RCP, resultó fundamental para reanimarlo.

La actuación no terminó ahí. Los agentes acompañaron a la mujer del paciente hasta el centro hospitalario para que pudiera permanecer junto a su marido. Posteriormente, contactaron telefónicamente con ella para interesarse por su evolución. La familia confirmó que el hombre se encontraba estable y que seguía ingresado, a la espera de pruebas complementarias.