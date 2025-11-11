Cruz Roja concluye que la mayor parte de las 'viviendas' de Los Asperones son "inhabitables"

Las claves nuevo Generado con IA El informe de Cruz Roja revela que casi el 75% de las viviendas en Los Asperones, Málaga, son consideradas 'inhabitables', lo que incrementa la exclusión social de sus habitantes. Más de la mitad de los hogares son habitáculos construidos por la propia población ante la falta de alternativas, presentando graves deficiencias en agua, electricidad y equipamientos públicos. El 89% de los encuestados mayores de 16 años expresa su intención de cambiar de residencia, pero la mayoría carece de recursos para hacerlo. El estudio detecta una alta prevalencia de enfermedades crónicas y trastornos mentales leves o moderados, con especial incidencia de ansiedad, depresión, diabetes y asma.

La Junta de Andalucía ha dado a conocer este martes las principales conclusiones del último informe elaborado por Cruz Roja sobre la situación actual del núcleo chabolista de Los Asperones, en Málaga capital.

Este trabajo, elaborado durante los últimos siete meses, es el resultado de las entrevistas realizadas por los técnicos a 865 personas: 417 hombres (48 %) y 448 mujeres (52 %), distribuidas en 309 Unidades de Convivencia (UC) y 295 viviendas.

A ojos de los redactores, el propósito es que el documento sea "foto fiel de la situación real y actual" de las personas residentes, con el objetivo de planificar su inclusión social de forma progresiva en los próximos años.

Una de las señales que mejor permiten apreciar el estado de abandono de este núcleo es el hecho de que casi tres cuartas partes de la barriada son consideradas "no habitables", lo que "agudiza el sentimiento de exclusión de sus habitantes".

En concreto, se constata una "alta precariedad habitacional", marcada por la coexistencia de viviendas originales y habitáculos, que representan más de la mitad del total de los hogares.

Estos habitáculos son edificados por la propia población como respuesta a la falta de alternativas habitacionales, presentando, en su mayoría, condiciones de habitabilidad muy deficientes. Según los técnicos, la mayoría son "inhabitables".

A esto hay que sumar evidentes deficiencias en las redes de agua y electricidad, escasez y mala distribución de equipamientos públicos y una movilidad limitada.

El aislamiento urbano y la estigmatización social agravan la exclusión, dificultando la integración de la comunidad en el conjunto de la ciudad.

Todo ello "incentiva" la necesidad de afrontar un cambio que se viene demorando desde hace años y que, por lo que parece, desea la mayor parte de los habitantes de Los Asperones.

Así lo confirma el hecho de que el 89% de los encuestados, mayores de 16 años, expresan su intención de cambiar de lugar de residencia.

De todos ellos, el 20% expresa su deseo de mudarse fuera del barrio y afirma contar con los medios, aunque desconoce cómo hacerlo. Otro 69% también quiere mudarse, pero no dispone de los recursos para llevarlo a cabo. Y solo un 11% no tiene intención de abandonar Los Asperones.

Problemas de salud

El estudio detecta una alta prevalencia de enfermedades crónicas y trastornos mentales leves o moderados, con buena cobertura sanitaria formal, pero uso limitado de servicios complementarios (teleasistencia, transporte adaptado, etcétera).

El 12% de la población en Los Asperones presenta algún tipo de enfermedad mental diagnosticada (108 personas), de lo que en un 46% es ansiedad o depresión.

Entre las enfermedades crónicas más frecuentes destacan la diabetes mellitus y el asma, patologías que guardan relación con la exposición a humos procedentes de la quema de neumáticos y chatarra, actividad habitual en el entorno. Sólo el 3 % de la población presenta problemas de adicciones.