Cuenta atrás en el paseo de Pedregalejo: la obra arranca el 6 de octubre y cierne su 'amenaza' sobre los bares

Otra imagen de cómo se proyecta la reforma del paseo de Pedregalejo.

Cuenta atrás definitiva para el inicio de las obras de remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Ingeniería, Obras y Tecnología Europea, arrancarán oficialmente el próximo lunes 6 de octubre, según ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga.

Desde ese día, el plazo estimado es de 10 meses. De cumplirse el calendario, la ambiciosa operación de regeneración de este espacio litoral no estará completada hasta agosto de 2026.

Este detalle es relevante, por cuanto tendría una incidencia directa sobre la temporada alta de los muchos negocios hosteleros que hay implantados en esta zona.

Aunque la programación de las actuaciones busca minimizar la afectación directa sobre los bares y restaurantes, es evidente el impacto que el desarrollo de la obra va a tener sobre los mismos.

Infografía del proyecto de reurbanización del paseo de Pedregalejo.

Los propios hosteleros ya expresaron meses atrás su preocupación por el efecto negativo de los trabajos, subrayando la necesidad de disponer de información detallada de la intervención.

El plan diseñado por la empresa adjudicataria prevé el trabajo simultáneo de al menos dos equipos de obra. Cada uno de ellos estará situado, de inicio, en los extremos del paseo. En este caso, en Astilleros Nereo, por un lado, y la Plaza de las Acacias, por el otro.

Desde esos puntos, se irá avanzando. Para rebajar el impacto, cada tramo en el que se trabaja quedará terminado antes de iniciar el siguiente.

Con independencia de este detalle, la actuación, valorada en unos 5,7 millones de euros (IVA incluido), va a suponer un verdadero dolor de cabeza para los empresarios. De hecho, debido a la ocupación del espacio peatonal, muchos de ellos perderán temporalmente el espacio de terraza que explotan comercialmente.

Uno de los objetivos de esta intervención es el de ganar espacio para la ciudadanía, mejorar el tránsito peatonal, ampliar los accesos a la playa, instalar pérgolas y bancos, uniformar la pavimentación y renovar todas las infraestructuras existentes, incluyendo la instalación de una nueva estación de bombeo de aguas residuales.

Diseño de la remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo, en Málaga.

Organización

De acuerdo con los datos aportados por el Ayuntamiento, la intervención se desarrollará en dos fases. La primera, con una duración estimada de ocho meses, se llevará a cabo de manera simultánea en cuatro sectores del paseo:

Plaza del Varadero (Astilleros) : zona de acopio e inicio de trabajos hacia el este, garantizando siempre la accesibilidad de residentes.

: zona de acopio e inicio de trabajos hacia el este, garantizando siempre la accesibilidad de residentes. Plaza del Ancla : instalación de la nueva EBAR y trabajos de demolición y movimiento de tierras.

Calle Venezuela : mejora del drenaje mediante la técnica de hinca, minimizando interrupciones en accesos rodados.

Plaza Las Palmeras: zona de acopio del sector este y ejecución progresiva de pavimentaciones y demoliciones, manteniendo pasillos peatonales.

La segunda fase incluirá el pavimento final y los acabados, con el objetivo de consolidar el paseo como un espacio más amplio y accesible para todos.

Durante la obra, se habilitarán pasillos peatonales y rutas alternativas para garantizar el tránsito, y los accesos a viviendas estarán protegidos en todo momento.

Los hosteleros podrán, cuando las condiciones lo permitan, usar provisionalmente parte del espacio de terrazas para mantener el servicio.

Según los datos oficiales, en todo el paseo hay del orden de 30 negocios con terrazas, que vienen a sumar del orden de 2.360 metros cuadrados.

Punto de acceso a la playa desde el paseo de Pedregalejo.

Rediseño urbano y espacio público

El proyecto contempla la supresión de las diferencias de cotas del paseo, la reordenación de terrazas y kioscos, la instalación de pérgolas de 4,25 metros de altura, nuevos bancos tipo tumbona y accesos más amplios a la playa, con rampas y escalones de gran formato.

La plaza de Las Palmeras será remodelada, manteniendo estacionamiento para residentes y ganando espacio peatonal, mientras que la grada entre la plaza Julián Almoguera y Las Palmeras se convertirá en un espacio más diáfano para actividades culturales como el cine de verano.

En cuanto a jardinería, se mantendrán especies existentes como palmeras y se incorporarán nuevos pinos y arbustos en distintos puntos del paseo, garantizando un entorno verde y agradable.

El paseo contará con nuevas tuberías, sistemas de riego y red de aguas pluviales, así como luminarias LED distribuidas estratégicamente: iluminación enterrada para accesos a la playa y la nueva grada, proyectores sobre postes en zonas amplias y luces fijadas a fachadas en pasajes estrechos.