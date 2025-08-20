Pitingo se encara con una concejala del PSOE de Málaga en plena feria: "No debería usar Twitter como cloaca"

El cantante Pitingo no suele tener pelos en la lengua al usar la red social X, antiguo Twitter, para dar sus opiniones sociales o políticas y es habitual verle tener debates con algunos usuarios en público. El último, con la concejala socialista del Ayuntamiento de Málaga, Rosa del Mar Rodríguez, después de que el artista fuera contratado para la Feria de Málaga este martes ante la baja de última hora de Camela por la faringitis que padece Dioni.

Para entender bien el contexto de la trifulca, hay que observar un tuit del ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado 12 de agosto, en el que bromeaba sobre el paradero de Juanma Moreno después de que no hiciera acto de presencia en los incendios de Tarifa y en el de la Mezquita de Córdoba.

A ello, Pitingo respondió lo siguiente: "Óscar, los incendios no se apagan con tus chistes y los trenes no llegan antes con tus tuits. Menos trolear y más trabajar, que vas camino de ser el primer ministro de Transportes especializado en Twitter y no en transporte".

No sé quién es usted, pero sé lo que NO debería hacer alguien con cargo público: usar Twitter como cloaca. Relájese usted, que para eso le pagamos el sueldo. 👋

Gracias por la promo que siempre me hace el PSOE en verano.

Un abrazo y mucha salud https://t.co/wmigZdL7MB — PITINGO ® (@Pitingo) August 18, 2025

Cuando ya se dio a conocer que sería Pitingo el elegido para cubrir a Camela este martes en el Auditorio Cortijo de Torres de Málaga, la edil Rosa del Mar Rodríguez escribió a Pitingo por su crítica hacia Óscar Puente: "Venga, que ya te han contratado en el Ayuntamiento del PP de Málaga para esa Feria, ya te puedes relajar".

Pero Pitingo, que no se calla una en redes sociales como apuntábamos al principio, no dejó de pasar su mensaje y le respondió alto y claro: "No sé quién es usted, pero sé lo que NO debería hacer alguien con cargo público: usar Twitter como cloaca. Relájese usted, que para eso le pagamos el sueldo. Gracias por la promo que siempre me hace el PSOE en verano. Un abrazo y mucha salud".

La realidad es que pese al poco margen que hubo para promocionar su concierto, fueron miles de malagueños los que se acercaron a ver a Pitingo, a Juanlu Montoya y a Encarni Navarro la pasada e improvisada noche.

El tuit ha tenido bastante repercusión en X, donde algunos usuarios han apoyado a Pitingo, diciéndole que "habría que despedir a más políticos y contratar a más bomberos", internauta al que el propio cantante dio la razón.