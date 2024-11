El homenaje a Rafa Nadal este martes en la Tribuna de los Pobres de Málaga carecía de autorización

No había autorización. El homenaje dedicado a Rafa Nadal que apareció este martes en las escaleras de la Tribuna de los Pobres de Málaga, coincidiendo con la celebración de la copa Davis, no tenía permiso del Ayuntamiento de Málaga. Así lo han confirmado fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Málaga.

A lo largo de la escalinata, a través de vinilos de color blanco, se pueden observar diferentes hitos del tenista español a lo largo de su carrera deportiva, como sus partidos jugados, rivales encarados o metros recorridos. Un bonito gesto con el deportista de Manacor, pero que no contaba con permisos pertinentes.

Tras tener constancia de estos hechos, el Consistorio "ordenó finalización de actividad, retirada de inscripciones y restablecimiento del paso peatonal" y la Policía Local levantó un boletín de denuncia por infracción de la ordenanza de convivencia.

En concreto, del artículo 8.1, donde se dice que "está prohibido realizar toda clase de grafitos, pintadas, manchas, garabatos, escritos, inscripciones o grafismos con cualquier material (tinta, pintura, materia orgánica o similares) o instrumento (aerosoles, rotuladores y análogos), o rayando la superficie, sobre cualquier elemento del espacio público y, en general, en todos los bienes o equipamientos objeto de protección en esta ordenanza, de acuerdo con su artículo 2".

La persona identificada como la responsable de la acción ya ha sido denunciada, aunque de momento no ha trascendido si estos hechos, de momento, se corresponden directamente con la firma deportiva.

Adiós atropellado

Aunque algunos pensaban que no sería hasta el viernes cuando Nadal se despediría del tenis profesional, finalmente fue anoche, casi de madrugada, cuando dijo adiós a su carrera en el Martín Carpena, delante de 10.000 personas y el mundo entero mirando a través de sus televisores.

En su último encuentro, se enfrentó al neerlandés Botic van de Zandschulp, quien lo derrotó en dos sets (6-4, 6-4). Durante el partido, Nadal no logró brillar como en sus mejores tiempos, pero su grandeza como deportista fue reconocida por todos los presentes, que no pararon de animarle hasta el último segundo.

Con un discurso sincero, el balear agradeció a los aficionados por su apoyo incondicional durante toda su carrera. "Han sido veinte años en los que me habéis llevado en volandas. En los momentos buenos, me ayudabais a ganar el siguiente punto, y en los malos, me empujabais a seguir peleando", declaró Nadal, visiblemente emocionado. También expresó su gratitud a su equipo, destacando la importancia de mantener relaciones personales profundas que van más allá de lo profesional.