Málaga desbloquea el camino para 27 nuevos apartamentos turísticos en plena calle Victoria

Casi cuatro años después, el proyecto que permitirá a Málaga contar en plena calle Victoria con dos nuevos edificios de apartamentos turísticos, con 27 unidades, pasa a tener el camino despejado.

La empresa White Spain, una de las promotoras más activas desde hace años en el Centro histórico, ha podido solventar el obstáculo que desde 2020 le había impedido optar a la concesión de la licencia de obras para la construcción de estos alojamientos.

El desbloqueo de la operación quedará completado en el próximo Pleno, a finales de mes, cuando se dará luz verde definitiva a la antigua reclamación de la firma para que fuese derogado el Estudio de Detalle que, originalmente, fue exigido a la anterior propietaria de los solares, que pretendía levantar dos bloques de viviendas, con un sótano de aparcamiento común.

Pese al cambio de propiedad y la llegada de White Spain con una propuesta diferente, que eliminaba la ejecución de aparcamientos, la Gerencia de Urbanismo ha demorado hasta el momento actual la petición de la parte privada de que fuese derogado el mencionado estudio de detalle. Ahora, ante los argumentos planteados, acepta la propuesta.

Los solares afectados por este proyecto privado están situados en los números 69, 71 y 73 de la calle Victoria. Dos de ellos, inicialmente contemplados para uso residencial, pasaron a ser propiedad de White en el año 2020, cuando la entidad comunicó al Ayuntamiento su deseo de desistir del estudio de detalle "pues no se va a llevar a cabo un proyecto de viviendas sino de apartamentos turísticos y, en consecuencia, ya no se desea ejecutar el sótano de aparcamientos previsto".

La contestación inicial fue que el citado instrumento era "ejecutivo", al haber sido aprobado definitivamente. Tras una larga espera, la empresa presentó nueva documentación en marzo de 2022, insistiendo en la existencia de motivos que justifican la derogación del Estudio de Detalle, "fundamentados sobre todo en el hecho de la posible afectación a restos arqueológicos hallados en las parcelas".

Y, de nuevo, el pronunciamiento municipal, en este caso del Servicio de Planificación Territorial y Urbanística, fue contrario a los intereses del promotor. En su escrito, llega a afirmar que el Estudio de Detalle aprobado "mejora de la dotación de aparcamientos en el ámbito del PEPRI Centro", razón por la cual la ejecución del sótano "no solo es un derecho de los propietarios del suelo sino también un deber".

Diseño del interior de uno de los futuros apartamentos turísticos.

Asimismo, considera que el hecho de que los futuros edificios pasen a albergar apartamentos turísticos "no supone un impedimento para la ejecución de los sótanos de aparcamiento pues, si bien no son obligatorias las plazas para dicho uso, estas plazas podrían alquilarse y, en el caso de una deseable recuperación del uso residencial, las viviendas ya contarían con unas plazas de aparcamiento que, de otra manera, no serían posibles".

La realidad es que pese a existir varios pronunciamientos técnicos contrarios a la derogación del Estudio de Detalle, el Servicio Jurídico ha emitido un reciente informe en el que concluye "que el interés general que justificó en su día la aprobación del Estudio de Detalle es idéntico al que puede justificar hoy la derogación del mismo".

Por ello, entiende que la solicitud de derogación "debe ser admitida, ya que el propietario ha optado por una propuesta constructiva que no implica la necesidad de fijar alineaciones y volúmenes bajo rasante. Mantener lo contrario sería ir en contra del derecho a materializar, mediante la edificación y una vez que el suelo tenga condición de solar, el aprovechamiento que corresponde a los terrenos en virtud de las previsiones del planeamiento general".